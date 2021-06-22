اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التاريخ

يواصل طلاب الثانوية العامة، الامتحانات التجريبية الثالثة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الإدبية اليوم الثلاثاء امتحان مادة التاريخ من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات علي أن ينتهي الساعة 1 ظهراً.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبارات الالكترونية تدريب طلاب الثانوية العامة علي شكل وطريقة الأسئلة من حيث التعود علي الفهم والتحليل وقياس نواتج التعلم والتدريب علي الإجابة علي البابل شيت، مشيرا إلي إنّ الامتحان التجريبيي الثالث سيكون محاكاة لامتحان نهاية العام في الأسئلة وشكل الامتحان، لكن لن يتضمن أسلوب التأمين، وسيتم وضع بعض اللمسات النهائية بعد عقد الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الثانوية العامة بضرورة حضور الامتحان التجريبي الثالث والتدريب علي شكل الاسئلة، بحيث يدخل الطلاب امتحانات نهاية العام، وهم في أتم استعداد، لافتا إلى أنّ الموضوع في بالغ البساطة ولا يستدعي أي رهبة أو خوف من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، خطوات إجابة الطلاب في امتحان علي البابل شيت كالأتي:

- تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد.

- تعتمد الأسئلة في التقييم الجديد علي قياس الفهم ونواتج التعلم.

- يتم إتاحة كراسة أسئلة مطبوعة تتضمن بدائل الإجابات عن كل جزئية.

- يسلم الطالب ورقة بابل شيت للحل بجانب كراسة الأسئلة.

- يجيب الطالب في البابل شيت وليس في كراسة الأسئلة.

- للطالب حرية رصد الإجابات علي التابلت.

- تعقد امتحانات طلاب المنازل والإعادة ورقياً.

- جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

- تحتوي كراسة الأسئلة علي مساحات فارغة بيضاء لكتاب الخطوات في المواد العلمية.

- يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي.

- يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

- يجب ملء البيانات بشكل صحيح.

- التفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة.

- تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

- في حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة x على الاختيار الأول والتظليل على الاختيار الجديد.

- على الطالب التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة.

- استخدام قلم جاف أزرق للإجابة.

- لا يستخدم الطالب مزيل الكتابة إذا أراد تغيير الإجابة.

- يجب التأكد من تطابق الإجابات علي التابلت مع الورقة في البابل شيت.

- في حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت.

- في حالة ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.