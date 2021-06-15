عاجل.. عقد الامتحانات التجريبية للثانوية العامة في المدارس المشتركة «مستند»

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بضرورة تسكين طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان التجريبي ورقيًا يوم 23 يونيو الجاري على أي «مدرسة ثانوية مشتركة» تتوسط مدارس الإدارة، والتنبيه على الطلاب بمقر اللجنة التي تمّ تحديدها من قبل الإدارة التعليمية لعقد الامتحان التجريبي، وذلك في أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنَّه يتمّ عقد الامتحان على الحاسب الآلي لباقي الطلاب الذين تسلموا التابلت، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية يوم 21 يونيو والامتحان التجريبى يوم الثلاثاء 22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 23 لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت.

وأضاف حجازي، أنَّه يتمّ تخصيص مدارس كمقار لجان لطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيًا نظرًا لاتخاذ بعض المدارس الإعدادية كمقار للجان امتحانات الدبلومات الفنية.

التعليم: تركيب كاميرات مراقبة بلجان الثانوية العامة 2021 لضبط الغشاشين

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال أيام تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، لأول مرة، لضبط الغشاشين، والعمل على القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني والجماعي داخل اللجان الامتحانية.

وحذرت وزير التربية والتعليم، من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث تصل عقوبته إلى الحبس والغرامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

ومن المقرر أن تنطلق أن امتحانات الثانوية العامة، في 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، على أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو، وتنتهي لطلاب الشعبة العلمية 2 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.