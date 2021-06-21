محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.29%  

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم، بنسبة نجاح 78.29%.

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريح صحفي، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 78 ألف 894 طالب وطالبة، حضر منهم 78 ألف 229 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف 141 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.29% .

وأعرب المحافظ عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.