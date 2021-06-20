ذكرى رحيل محمد صديق المنشاوي.. شاهد قبر «قيثارة السماء» في سوهاج (فيديو)

الصوت الباكي، وقيثارة السماء، ألقاب أطلقها عشاق سماع القرآن الكريم على أحد مشاهير القراء، الذين احتلوا مكانة خاصة في قلوب المصريين لاتضاهيها أخرى، وسطع نجمه عاليًا، مرورًا بالحنجرة الذهبية وحتى الذهب الخالص.

الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، أحد أبرز قراء القرآن في العالم أجمع ومصر خاصة، تحل اليوم ذكرى رحيله الـ 52 اليوم، إذ توفي في 20 يونيو من العام 1969، عن عمر ناهز 49 عامًا، لذا تستعرض«الوطن» خلال التقرير أبرز المعلومات عن الشيخ الراحل، أحد عمالقة دولة التلاوة المصرية، مع ذكر ملامح من رحلة الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ محمد صديق المنشاوي

ولد فضيلة الشيخ في 20 يناير من العام 1920، بقرية المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج، وفي عام 1966 أصيب «المنشاوي» بمرض دوالي المريء وعلى الرغم من مرضه وتدهور حالته الصحية ظل يقرأ القرآن حتى رحل في مثل هذا اليوم 20 يونيو عام 1969، ودفن في مقبرة بسيطة بمسقط رأسه في سوهاج.

ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ محمد صديق المنشاوي رزقه الله بنعم كثيرة من الأعمال الصالحة، على رأسها قراءة القرآن، وحفظ كتاب الله كاملًا في الثامنة من عمره، وليس هذا فحسب، فإن الشيخ المنشاوي يعد من أوائل الشيوخ الذين أقاموا مدارس لتجويد القرآن الكريم، لاسيما وأنه نشأ وسط أسرة قرآنية عريقة فأبوه الشيخ صديق المنشاوي وشقيقه الشيخ محمود صديق المنشاوي، واللذان يعدان من أعلام التلاوة في العالم الإسلامي.

بدأ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحلة تسجيل القرآن الكريم بعد اعتماده في إذاعة القرآن الكريم في عام 1953، مرتلًا ومجودًا لكلام الله في عدد من البلدان العربية والإسلامية لاسيما في المسجد الأقصى، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية من سوريا، وغيرها من الأوسمة والهدايا التي منحها له زعماء الدول حول العالم.

محاولة قتل المنشاوي بالسم

ومن بين حياة الشيخ الزاخرة بالأحداث تبرز واقعة محاولة قتله بـ«السم» ونسب إليه أنه رواها لأحد المقربين له، ووقعت خلال استغلال دعوته إلى العشاء بعد إحدى سهراته والتي كان يتلوا فيها القرآن، عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة، دعاه صاحب المنزل لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة إلا أن «المنشاوي» رفض فأرسل صاحب إليه بعضًا من أهله يلحون عليه فوافق.

مكان دفن الشيخ محمد صديق المنشاوي

وفقًا للرواية المنسوبة لموقع الشيخ محمد صديق المنشاوي عن هذه الواقعة أيضا، فقبل أن يبدأ في تناول ما قدم إليه من طعام اقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف وهمس في إذنه قائلًا: «يا شيخ محمد سأطلعك على أمر خطير وأرجوا ألا تفضح أمري فينقطع عيشي في، ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ وادعى الشيخ ببعض الإعياء أمام أصحاب الدعوة ولكنهم أقسموا عليه فأخذ كسرة خبز كانت أمامه قائلًا: «هذا يبر يمينكم ثم تركهم وانصرف».

رفض القراءة أمام «عبد الناصر»

أما واقعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الشهيرة، والتي تظهر مدى اعتزاز الشيخ المنشاوي بالقرآن وتلاوته، وذُكر في العديد من الكتب، مثل كتاب «أعلام الصعيد في القرن العشرين» لـ محمد عبد الشافي القوصي وكتاب «سفراء القرآن» لـ محمد عبدالعزيز، وكان ذلك الموقف هو رفض المنشاوي أن يكون له الشرف بحضور حفل عبد الناصر، وبأنه لرسول الزعيم أن الشرف لـ«عبد الناصر» أن يسمع القرآن بصوت المنشاوي.