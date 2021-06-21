أحمد جمال بعد تلقي لقاح كورونا: التنظيم في أرض المعارض يدعو للفخر

أعلن المطرب أحمد جمال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ونشر مجموعة من الصور أثناء التطعيم وعلق قائلًا: «أخدنا الجرعة الأولى، الحمد لله، مبدئياً أنا فخور بإللي شفته في أرض المعارض، الحقيقة التنظيم والتعامل وكل الإجراءات إللي تمت بمنتهى الهدوء والسرعة».

وأضاف جمال: «بشكر كل الناس إللي استقبلوني سواء دكاترة أو ممرضين أو أمن أو عمال حاجة تشرف فعلا، مصر يا جماعة والله العظيم، فيه مصر جديدة بتتبني بجد في كل القطاعات، ربنا يحفظ بلدنا ويحميها».

كان أحمد جمال طرح مؤخرا أغنيته الجديدة «وقت مش مناسب»، عبر المنصات الإلكترونية وقناة يوتيوب، وحققت في الساعات الأولى من طرحها نصف مليون مشاهدة وإشادات الجمهور.

الأغنية الجديدة من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة:

اعذريني لو اتصلت في وقت يمكن مش مناسب

أوعى تفتكريني يعني ناوي أعاتب ولا أحاسب

الحقيقة إني بنهي حكاية بايخة وأفضها

كنت بتنازل كتير ويا ريتنى بعد ده كله عاجب

اعذريني لو اتصلت في وقت يمكن مش مناسب

أوعى تفتكريني يعني ناوي أعاتب ولا أحاسب

الحقيقة إني بنهي حكاية بايخة وأفضها

كنت بتنازل كتير ويا ريتني بعد ده كله عاجب

هشتري نفسي وأبيع إللي مكانش في يوم نصيبي

إللي كان عامل حبيبي وهو أصلا مش حبيبي

مش هتفرق عندي يعني تقوللي عني أو تعيبي

كنت قايد من صوابعي العشرة شمع وكنت خايب

كنت بالنسبة لي عندي أغلى من كل الحبايب