قاتلة زوجها بدمنهور: قتلته بسم الفئران وعشت مع الجثة 15 يوماً

بهدوء غير طبيعي وبخطوات ثابتة، سارت «ح. م.»، المتهمة بقتل زوجها في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مع قوات الشرطة، التي ألقت القبض عليها داخل شقة الزوجية، التي كانت مسرحاً لجريمتها، ممسكةً بكوب شاي بارد وسيجارة، وأمام ضباط وحدة المباحث بقسم شرطة دمنهور، روت المتهمة تفاصيل الواقعة، وكيفية التخلص من زوجها، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمة تعاني اضطراباً نفسياً، وسيجري الكشف على قواها العقلية بمعرفة المتخصصين.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، ووجه بتكثيف البحث والتحري حول الواقعة، وتبين أن زوجة القتيل هي مرتكبة الواقعة، وجرى القبض عليها، وإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وتم التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي، لبحث أسباب الوفاة.

تحريات وحدة المباحث بدمنهور

انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور، إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة «ع. أ.»، 65 سنة، داخل منزله في حي «أبو عبد الله»، دائرة القسم، بعد بلاغ من الأهالي بوجود رائحة كريهة داخل شقته، وبالتحري تبين أن زوجة المتوفى وتدعى «ح. م.»، هي من ارتكبت الواقعة.

التحقيقات مع المتهمة

وأمام ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، قالت قاتلة زوجها بدمنهور: «تخلصت من زوجي مستخدمة سُم فئران، وعشت مع الجثة لمدة 15 يوماً، وقضيت تلك الأيام أفضل من الأيام التي عشتها معه طوال عامين، كنت أعاني خلالها الإحباط والمرض».