انتقل المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور، بإشراف المستشار علي عبد الباقي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، وسكرتارية محمد النمر، لمكان واقعة ذبخ طالبة وعشيقها على يد والدها، وشقيقيها بقرية زاوية غزال في البحيرة، لإجراء المعاينة، وقرر التصريح بالدفن عقب العرض على الطب الشرعي.

وكانت قرية زاوية غزال مركز دمنهور بالبحيرة، شهدت في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك جريمة قتل بشعة، فأقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات، بمساعدة نجله على ذبح ابنته وشاب، عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل المنزل.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثتين لشاب وفتاة بقرية زاوية غزال، وانتقل الرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد. م. ح"، و"فاطمة. ا. م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "ا. م. أ" موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة، و"أ" طالب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقامًا للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم الرئيسي.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 إداري مركز شرطة دمنهور، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.