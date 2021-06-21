«اتحاد الغرف»: وفد من رجال الأعمال يزور المناطق الصناعية الباكستانية أكتوبر المقبل

«اتحاد الغرف»: وفد من رجال الأعمال يزور المناطق الصناعية الباكستانية أكتوبر المقبل
كتب:
جهاد الطويل
07:10 م | الإثنين 21 يونيو 2021
لقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية وسفير باكستان
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، إن العلاقات المصرية الباكستانية لديها إمكانات هائلة للنمو، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات الثنائية الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية، حيث سيتم إرسال وفد من رجال الأعمال والمنتسبين للغرف التجارية، لزيارة المناطق الصناعية الباكستانية بداية شهر أكتوبر المقبل، لبحث أوجه التعاون والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الباكستاني ساجد إقبال، والوفد المرافق له، بالمهندس إبراهيم العربي، بمقر اتحاد الغرف التجارية، ودعا «العربي» السفير الباكستاني لزيارة المناطق الصناعية المصرية، ومصانع مجموعة العربي للصناعات الإلكترونية، وتبلغ نحو 35 مصنعًا في 3 مناطق صناعية، وتشكيل وفد رجال أعمال باكستاني لزيارة مصر، والتعرف على فرص الاستثمار المشتركة.
وأضاف «العربي» أن العلاقات التجارية الحالية لا تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، حيث بلغت التجارة البينية خلال العام الماضي نحو 364 ملايين دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح للجانب المصري، وبلغت الصادرات المصرية لباكستان نحو 251 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من باكستان نحو 113 ملايين دولار.
وتابع: إن أهم الصادرات المصرية للسوق الباكستانية تتمثل في المستلزمات الطبية وخيوط الغزل القطنية والمنتجات والأدوات الكهربائية، بينما تتمثل الواردات المصرية من السوق الباكستانية في الأقمشة والمنسوجات والورق والجلود والأرز.
وحول الاستثمارات الباكستانية في مصر، قال: إن الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية تقدر بنحو 394 ملايين دولار، ويبلغ عدد الشركات نحو 106 شركة باكستانية، وتعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، قال السفير الباكستاني بالقاهرة، إن إصدار دولته لقرار إلغاء نظام طلب التأشيرات المسبق لرجال الأعمال المصريين، جاء لتسهيل دخولهم لدولته، والعمل بنظام التأشيرات عند الوصول دون الحاجة إلى إجراءات التأشيرات.
وأكد عزم باكستان اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، على رأسها تبادل الوفود التجارية، ووضع دراسات جادة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتصنيع المشترك، والمساهمة المشتركة في مشروعات إعادة إعمار العراق ومشروعات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية العلاقات التجارية وتنمية التجارة البينية.