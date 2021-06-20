الغرف التجارية: أسعار الذهب اليوم مستقرة.. ونصائح للاستثمار فيه

قال نادي نجيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» إن أسعار الذهب اليوم شهدت استقرارا على مدار يومين، منذ نهاية معاملات الجمعة الماضية، بسبب توقف التداول، بسبب الإجازة الأسبوعية.

وأضاف أن سعر الأوقية العالمية للذهب وصلت إلى 1764 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيها، موضحًا أن الانخفاض في أسعار الذهب منذ بداية العام وصلت إلى أكثر من 47 جنيهًا في الجرام.

وتابع أن تراجع أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى ظهور أخبار اجتماع البنك الفيدرالي الدولي، والذي انتشرت الأخبار عن أن الاجتماع سيعلن ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم والسندات.

وأكد «نجيب» أن من أسباب تذبذب المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مضاربات رجال الأعمال والشركات الضخمة، التي تستفيد من فرق السعر بين البيع والشراء، تشتري كميات كبيرة من الذهب خلال فترة انخفاض أسعاره، وطرحه للبيع بعد ارتفاع سعره.

ونصح من يرغب في الاستثمار في الذهب الشراء خلال الوقت الحالي، بعد تراجع أسعاره، موضحًا أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند اختيار المشغولات الذهبية، فمثلا اختيار «الغوايش الصب» عيار 21 يقلل من قيمة المصنعية، كما يجب التأكد من عيار «الجنيه الذهب» قبل الشراء، حيث يجب أن يكون عيار 21 والوزن 8 جرام، حيث أن إخلال في الوزن أو العيار يقلل من قيمته.