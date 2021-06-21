شريف مدكور لمُنتقدي هيدي كرم: «مش قادر أصدق.. عيب»

أبدى الإعلامي شريف مدكور، دهشته من حجم الانتقادات التي طالت الفنانة هيدي كرم، خلال الساعات الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو برفقة ابنها.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «يعني إيه أم تلعب مع ابنها رياضه الناس تطلع تشتمها؟.. وبتقول شيلناهم وهما صغيرين علشان يشيلونا لما نكبر.. يعني الأمومة في أعلي درجتها».

وأضاف شريف مدكور، قائلًا: «أنا مش قادر أصدق اللي احنا فيه ده، عيب بجد، وكل الاحترام لهيدي كرم لأنها أم طبيعية».

هيدي كرم تمارس رياضة الضغط مع ابنها

وكانت الفنانة هيدي كرم، قد أثارت جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما مارست رياضة الضغط برفقة نجلها الشاب، إذ تلقت العديد من الانتقادات والهجوم.

ونشرت هيدي كرم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو، وهي تقفز أعلى ظهر ابنها، خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، وذلك في ضوء اختبار قوته العضلية، مُعلقة على الفيديو بقولها: «حياة قلب أمه، بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار».

وتلقت هيدي كرم، العديد من الهجوم والانتقادات، إثر هذا الفيديو، الأمر الذي دفعها لشن هجوما حادا على قطاع كبير من متابعيها، واصفة إياهم بقولها: «ناس مريضة ومجانين».

هيدي كرم لمنتقديها: «ناس مريضة»

ونشرت هيدي كرم، مجموعة من الفيديوهات القصيرة، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «بجد أنتم ناس مرضى، الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها، فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه، لكن فيه بعض الناس مريضة، أنتم مجانين وهبل، أنتم مضحكين جدًا بجد، أنتم مقرفين مش أنا، أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني، القرف في دماغكم أنتم والغباء والتخلف والمرض في دماغكم أنتم، ربنا معاكم، مش عارفة أقولكم إيه».