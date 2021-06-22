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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:37 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمختلف محافظات الجمهورية بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، لأداء الصلاة في أوقاتها، وتقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء: 08:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب: 07:08

أذان العشاء: 08:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

أذان الفجر: 03:05

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء: 08:37

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:13

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:58

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:18

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب: 07:00

أذان العشاء: 08:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:03

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء: 08:34.

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