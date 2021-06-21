صاحب فيديو بيع المخدرات في مصر.. كتب نهايته بيده

صرحت النيابة العامة في محافظة قنا بدفن جثة صاحب فيديو بيع المخدرات في مصر، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد مقتله في تبادل إطلاق النار مع الأجهزة الأمنية بناحية «نجع الخطاطبة»، بقرية «السمطا»، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

جاء مقتل المطلوب في عدة قضايا جنائية، منها سرقات بالإكراه والشروع في قتل، وذلك بعد أيام قليلة من نشره فيديو شهير على مواقع السوشيال ميديا، يروج لبيع المخدرات بزعم كونها علاجاً ساحراً لفيروس كورونا، لمن يتعاطاها حيث أنه تقوي المناعة.

أهالي صاحب فيديو بيع المخدرات يتسلمون جثته من المشرحة

وتسلم أهالي صاحب فيديو بيع المخدرات في مصر جثته من مشرحة مستشفى قنا العام، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بمركز قنا بدفنه، ليلة أمس، حيث استلم جثمانه عدد قليل من ذويه، وتم نقله في سيارة مخصصة لنقل جثامين الموتى، وشيعت جنازته ودفنه في مقابر عائلة بقرية «السمطا»، وسط حراسة أمنية مشددة.

صاحب فيديو بيع المخدرات في مصر.. الأمن يبحث عن شقيقه

وأكد اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، في وقت سابق، قيام قوة أمنية من مباحث مديرية الأمن، بالتنسيق مع قوات الأمن العام، للبحث عن «جمال أبو السعود»، 18 سنة، شقيق «فرج أبو السعود»، صاحب فيديو بيع المخدرات في مصر، بعدما هرب من الأجهزة الأمنية خلال عمليات المداهمة بناحية «نجع الخطاطبة»، بقرية «السمطا»، بمركز دشنا شمال قنا.

حيلة الأمن للإيقاع بصاحب فيديو بيع المخدرات في مصر

قبل قتل صاحب فيديو بيع المخدرات في مصر، وضعت الأجهزة الأمنية خطة أو حيلة للوصول إلى مكانه في قريته، حيث تمثل عدد من العناصر الأمنية في شكل تجار أعلاف «تبن»، يستقلون سيارة ربع نقل، ووصلوا إلى موقعه، حيث كان يختبئ في منطقة متاخمة للزراعات، وعندما شعر بالأمن، بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على القوات، التي ردت على مصدر إطلاق النار، مما أسفر عن سقوطه قتيلاً، فيما أصيب شقيقه، الذي لاذ بالفرار، وعثرت قوات الأمن بجوار جثته على 3 بنادق آلية، ورشاش، وعدد من الطلقات.