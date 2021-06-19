كواليس مقتل «مروج المخدرات على فيسبوك» بعد تبادل إطلاق النار مع الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من مطاردة وقتل تاجر المخدرات المطلوب في 25 جناية بعد ظهوره في مقطع فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لترويج المواد المخدرة بزعم أنها علاج لفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء مداهمة مكان اختبائه بالمحافظة.

من جهتها كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن مواصلة القوات جهودها لضبط شقيقه، بعد أن تبين أنه شارك المتهم «القتيل» في إطلاق الرصاص على الشرطة.

3 بنادق آلية ورشاش

وعثرت القوات على 3 بنادق آلية ورشاش، وكمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، و25 طلقة، وبالفحص تبين هروب شقيق المتهم متخليًا عن «بندقية آلية»، و21 طلقة من ذات العيار «تم ضبطها»، بحسب ما كشفته تحريات الأجهزة الأمنية.

ونُقلت جثة المتهم لمستشفى قنا العام مُصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى، وتم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة.

التحريات: المتهم مطلوب في 25 جناية سرقة بالإكراه وسلاح

كانت القوات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه في 25 جناية ما بين «سرقة بالإكراه، سلاح وسرقة» بإجمالي سنوات سجن «16 مؤبد - 69 سنة».

وكان المتهم قد بادر الشرطة لحظة استشعاره بهم بإطلاق الأعيرة النارية برفقة أخيه جمال (17 عامًا عاطل)، في منطقه زراعية متاخمة لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا، فبادلتهما القوات بالمثل وتمكنت من تصفيته.