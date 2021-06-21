غلق 12 مقهى بالوراق والبدرشين لتقديم «الشيشة» للمواطنين

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، في بيان أصدرته المحافظة مساء اليوم الاثنين، على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأسفرت الحملات، التي شنتها محافظة الجيزة على المقاهي والكافيتريات، عن غلق 12 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين، حيث ضبط مركز ومدينة البدرشين 4 كافتيريات بشارع بورسعيد، وبميت رهينة، وطريق المريوطية، بنطاق المركز، وقد تم غلقها، بالإضافة إلى رفع 80 شيشة ومستلزماتها وكراسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت حملة لحي شمال الجيزة، عن غلق 3 كافتيريات بقطاع المنيرة الغربية، في شوارع بني محمد وترعه بشتيل، بالإضافة إلى غلق مقهى بشارع اللبيني فيصل، بحي الهرم.

وأسفرت حملة مكبرة للأجهزة التنفيذية التابعة لحي الوراق عن غلق وتشميع 4 كافتيريات بجزيرة محمد، وكورنيش النيل بطناش، وبجوار المرور وذلك في نطاق حي الوراق.