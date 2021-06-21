أسعار السكاكين والساطور قبل عيد الأضحى 2021.. تبدأ من 5 جنيهات

زادت عمليات البحث عبر «جوجل»، في الساعات الأخيرة، عن أسعار السكاكين والساطور، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2021، ويرغب الكثيرون في شراء الأضحية، ويفضلون استخدام أدواتهم الشخصية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» للجمهور على مدار اليوم، أسعار السكاكين والساطور قبل عيد الأضحى، وفقًا للأسعار داخل السوق المحلية، ومواقع التسوق العالمية، في السطور التالية..

أسعار السكاكين والساطور في السوق المحلية

وجاءت أسعار السكاكين في السوق المحلية، السن الصغير مجهول المصدر بسعر 5 جنيهات، بينما يصل سعر الكبيرة لـ 10 جنيهات، وتصل الأنواع المعروفة ما بين 30 إلى 200 جنيه.

أسعار أدوات الذبح

وأسعار أدوات الذبح، جاءت كالآتي..

يبدأ سعر خنجر السليخ من 30 جنيها.

وسعر سكين الذبيح من 40 جنيها.

وسكين التقطيع يبدأ من 100 جنيه

أسعار السكاكين والساطور في مواقع البيع الإلكترونية

أما أسعار السكاكين والساطور في مواقع التسويق الإلكترونية، فجاءت على النحو التالي..

سكين ساطور 13 انش بسعر 85 جنيهًا.

إمبريال - مفرمة لحوم ستانلس ستيل أو سكين ساطور - 38 سم، بسعر 170 جنيهًا.

طقم سكينة بالساطور والمسن 6 قطع على كارت، بسعر 140 جنيهًا.

سكين جزاري يد خشب 7 انش سلاح عريض، بـ 45 جنيهًا.

طقم سكاكين ستانلس بيد سيلكون، وساطور 6 قطع، 200 جنيه.

طقم سكاكين سيراميك أسود 6 قطع بمقشرة ومقص، بـ 147 جنيهًا.

طقم سكاكين بالمخرطة سيراميك مكون من 6 قطع، متعدد الألوان بسعر 48 جنيهًا.

Chef Manal Alalem Neoflam Blue Chef Knife، بـ 190 جنيهًا.

سكينة ستانلس بيد خشب، 6 بوصة - بيج، بسعر 99 جنيهًا.

طقم سكينة 6 قطع مقاس 3 بوصة، بـ 19 جنيهًا.

سكينة مشرشرة بيد بلاستيك للمطبخ ـ أزرق، 19 جنيهًا.

سكينة مطبخ ستانلس ستيل بيد خشب من قاسم بسعر 59 جنيهًا.

طقم سكاكين جرانيت بمقابض بلاستيك، 3 قطع - متعدد الألوان، بسعر 30 جنيهًا.

طقم سكاكين مطبخ مكونة من 8 قطع من تيومي - أسود فضي، بـ 307 جنيهات.

سكينة ستانلس ستيل من نيوفلام، 8 سم - فضي، بسعر 450 جنيهًا.

سكينة ستانلس ستيل بيد خشب من تارمونتينا، مقاس 6، بسعر 85 جنيهًا.

سكين بيد خشبية من كينج جاري 23 سم، بـ 55 جنيهًا.

سكينة ستانلس ستيل بيد بلاستيك من أجفا، 33.5 × 5.5 سم - أزرق، بسعر 54 جنيهًا.