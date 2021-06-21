شعبة اللحوم بالجيزة تحذر من ذبح إناث الماشية بعد ارتفاع أسعار الأعلاف

حذرت شعبة اللحوم بغرفة الجيزة، من ظاهرة ذبح إناث الماشية، وبيعها نتيجة عجز المربين عن تربيتها بعد ارتفاع أسعار الأعلاف والعجول، وبالتالي زيادة إقبال الجزارين على الأنواع الأرخص التي تحقق أرباحا أعلى، مؤكدين أن هناك مغالاة في أسعار اللحوم في عدد كبير من الأسواق ليرتفع السعر من 110 إلى 150جنيها بزيادة 40 جنيها في الكيلو الواحد، دفعة واحدة.

ودعت الشعبة، الحكومة إلى الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة، خاصة الوراق وإمبابة وقرى ونجوع المحافظات لحماية الأسواق من الارتفاع العشوائي قبيل عيد الأضحى.

وقال سعيد زغلول، عضو شعبة اللحوم بغرفة الجيزة، إن هناك جريمة تحدث في كافة القرى والنجوع، التي تبيع لحوم إناث الماشية وتختم من المجازر على أنها عجول، وهي جريمة ترتكب في كافة المحافظات وتهدد الثروة الحيوانية خاصة الموجودة على الطرق مع انعدام الذبح في المجازر وضعف الرقابة، مشيرًا إلى أن هناك انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة، مما دفع المربين على التخلص من الماشية الإناث لعدم قدرتهم على التربية وهناك أماكن كثيرة في مصر تفضل ذبح الإناث، لأن سعرها أرخص بعد ارتفاع الأسعار الكبير في اللحوم ليصل إلى أرقام قياسية تتجاوز 40%.

وأوضح أن هناك استغلالا من التجار بشراء الإناث «الأبقار والجاموس» التي لم تبلغ الذبح القانوني لجني الأرباح، قائلًا: «يقبل المواطنون على شراء اللحوم الإناث لأن سعر العجول الذكور مرتفع وهو ما يهدد الثروة الحيوانية وينذر بارتفاعات الأسعار قبيل عيد الأضحى».

وكشف زغلول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن عشوائية كبيرة في تسعير كيلو اللحم في محلات الجزارة أو أسواق الماشية، ودعا الدولة إلى تطبيق الرقابة الصارمة على الأسواق والاستيراد لعدم الضغط على لحوم البلدى خاصة مع قرب عيد الأضحى الأكثر استهلاكا للحوم، وعدم التعامل مع هذه المشكلات على أنها موسمية فقط ولكن سرعة إيجاد الحلول التىي تحافظ على الثروة الحيوانية من خلال دعم الفلاح وزيادة مضانع الأعلاف، ودعا لتطبيق القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل «البتلو».

وأشار إلى أن الحيوان الذي كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافي أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب قرار رقم 72، لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريبا أي أننا نحصل على 5 أضعاف كمية اللحوم نفسها من الحيوان نفسه.