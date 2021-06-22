فى ذكرى وفاة السندريلا.. سعاد حسني: مشواري الفني بدأ من عمر سنتين ونصف

تحل اليوم الذكرى الـ 20 لوفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسنى، التى رسمت مزيجا من الخفة والجمال والإبداع فى عقل المشاهد العربى، وعلى مدار عشرات السنين قدمت العديد من الأعمال الفنية الاستعراضية والسياسية والدرامية، وحفرت اسمها فى تاريخ وسجلات السينما العربية بحروف من ذهب، وفى هذه المناسبة نعرض لكم بالفيديو مجموعة من تصريحاتها فى العديد من البرامج الحوارية على مدار مشوارها الفنى.

- اتولدت فى أسرة فنية، أبويا فنان وأخواتى كلهم هواياتهم فنية اللى بينحت واللى بيعزف موسيقى واللى بيغنى.

- بدايتى مع الفن كانت فى عمر سنتين ونصف فى برنامج الأطفال «بابا شارو» غنيت فيه أغنيتين الأولى اسمها «أنا سعاد أخت القمر» والثانية «طولى شبر وزنى بدر صوتى سحر».

- تانى مرحلة عبدالرحمن الخميسى مؤلف فيلم حسن ونعيمة كان بيكون فرقة مسرحية جديدة، وكان صديق للأسرة فقال أنا هاخد سعاد أشغلها معايا فى المسرح لكن الفرقة ما استمرتش أكثر من خمس شهور.

- وبناء على كده رشحنى واشتغلت وأنا عمرى 14سنة فى فيلم حسن ونعيمة، عملولى تيست ومحستش بغربة بينى وبين الكاميرا بالعكس كان فى نوع من التألف الشديد، حسيت زى ما يكون دى حاجة أنا مولودة علشانها اللى هو التمثيل والفن.

- من سن 8 سنوات وأنا بحب اتفرج على أفلام وكنت بحب فاتن حمامة وشادية ومديحة يسرى، بس مكنتش أعرف إنى هطلع ممثلة كنت فاكرة إنى هطلع مطربة زى أختى نجاة.

- اعتز بأفلام «صغيرة على الحب» و«خلى بالك من زوزو» و«الكرنك» وكانت أعمال جديدة وناجحة.

- اتجاهى للأعمال السياسية زى «الكرنك» يرجع الفضل فيه لزوجى المخرج على بدرخان، ورأى إن أى فيلم عادى بيتعرض للسياسة لأنه بيقدم المجتمع بالشكل اللى هو عليه وبالتالى المجتمع ده نتاج سياسة موجودة.

- بحب جداً اللون الاستعراضى وبحس فيه بالانطلاق وإن حركتى كممثلة نابعة من من إيقاع المزيكا وبيكون عندى جزء كبير من الحرية وبحس إنى اقدر أعمل فيه حاجة حلوة وبحبه أكتر من أى نوع تانى على رغم المجهود الكبير اللى فى اللون ده لأنه بيحتاج تدريبات كتير ولياقة.

- مبفهمش فى مسألة الإنتاج الفنى، ومرة اشتركت فى إنتاج فيلم وخسرت.

- بحب كتابة صلاح جاهين فى الأفلام الاستعراضية وعنده فكرة كبيرة جدا عن الفن الاستعراضى.

- اعتقد إن الأم اللى ربت أجيال وأجيال مخدتش حقها قوى وبقول إذا كانت الأم أصابت فعلينا أن ننحنى لها ونقف جنبها، وإن ما أصابتش علينا أن نشجعها لأنها عليها مسؤولية كبيرة.

- الأنوثة بالنسبة لى معناها الرقة، البساطة، العذوبة، الود وجمال المرأة ينبع من الداخل من روحها من صفاتها من قلبها ومن صفاتها الحسنة، الصفاء النفسى والقناعة ده كله بينعكس على وشها أكثر من الماكياج ومساحيق الوجه.

- أفضل أن يقال عنى أنى إمرأة عاقلة ياعنى ست كُمل كده.

- يثير إعجابى المرأة القوية ذات القوة العقلانية التى تستطيع أن تتحمل مسؤوليات كبيرة.

- أنا من أنصار الصراحة والوضوح فى الحياة والفن، ودمعتى مش قريبة سواء فى الواقع أو التمثيل.

- من ساعة ما ابتديت تمثيل وأنا بختار أدوار أحس إنى هقدم فيها حاجة جديدة مكنش عملتها قبل كده، لأنى بطبيعتى ملولة من تكرار الأشياء وعلشان كده عملت أفلام سياسية واجتماعية واستعراضية.

- الجمهور العربى بيحب الأفلام الاستعراضية من أيام فريد الأطرش وأسمهان وليلى مراد لأنها بتبقى مبهجة وفيها فرحة للناس، فى تطور فى تكنيك السينما الحديثة عن أفلام زمان لكن موضوعات زمان كانت أحلى من دلوقت لأنها كانت رومانسية جدا.

- العمل الفنى الجيد كتابته بتستغرق من 8 شهور لحوالى سنة ونصف ودور قصير كويس أحسن من دور طويل بايخ أو تافه أو مبيقولش حاجة.

- هناك أزمة مناخ فنى كامل من كتاب لمخرجين لممثلين، طول عمرنا عندنا شعراء وكتاب وفنانين عظماء ومواهب كتير جدا، لكن الناحية الاقتصادية لها تأثير كبير فى تقدم الفن أو تأخره.

- أكبر تضحية من الفنان إنه يتوقف عن العمل ويحجب نفسه، أفضل من تقديم أدوار ساذجة.

- بحب اشتغل مع المخرج علي بدرخان جدا لأنه بيطلع منى حاجات كويسة قوى وبيهتم بالسيناريو والموضوع وبيراجع حاجات دقيقة ومهمة فى العمل، كمان سمير سيف بحب اشتغل معاه، صلاح أبو سيف، وعلى سالم ادانى طعم مميز، كمان بحب اشتغل مع يوسف شاهين لكن هو بيقدم موضوعات غريبة ومش دايما بلاقى عنده دور ليا.

- التليفزيون عاوز عدد أكبر من الكاميرات لتغطية أحداث أكتر فى العمل، المسلسلات فيها نوع من المط اللى ملوش مبرر، القيمة المادية فيه بتتحدد بقيمة الدقائق مش بقيمة العمل الفنى إيقاع الأعمال الدرامية بطيء ونفسى يتغير على الرغم من ده التليفزيون قدم وجوه جديدة كتير للسينما.

- التليفزيون هو السينما الفرق مش كبير بس بدال ما كنا بننزل نتفرج فى صالة العرض مجموعة مع بعض ونلبس بقينا بنقعد فى البيت ونتفرج وده التطور الطبيعى.

- التليفزيون اختراع عظيم بس المهم إنه يقدم باستمرار حاجات تنمى الإنسان وتحسن معنوياته وتخلى طموحه أكبر وإصراره أكتر.

- الاهتمام بقضايا الطفل مهم جدا وهيخلق نوعية جديدة من الموضوعات لأن فى كل أسرة في أطفال.

- لم اتعمد الغياب أنا كنت تعبانة شوية وغضبانة جدا والفن بالنسبة ليا كأنه حياة طبيعية مقدرش أمارسه كأنه حاجة غير حقيقية وبمارسه على إنه حقيقة ولقيت إنى معنديش شيء أقدمه وعلشان كده امتنعت عن التمثيل.

- فيلم الراعى والنساء محستش إنى كنت بقوتى فى كل الأوقات لأنى جسمانيا كنت تعبانة جدا، لكن كان فى بعض المشاهد كويسة، وغضبى واختفائى قبل العودة من خلال هذا الفيلم كان من بعض الأفكار الصغيرة اللى أحيانا بتضيع أشياء كبيرة فى الفن وبتسبب انكماش فى الأعمال الفنية.

- فى غيابى كنت أبحث عن توهج داخلى يدفعنى إلى التجديد من تلقاء نفسى.