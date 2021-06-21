وزير السياحة يعتمد لائحة التصوير التجاري بالمتحف القومي للحضارة

اعتمد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اللائحة الخاصة بالتصوير التجاري بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الإثنين، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المتحف، بالفسطاط، وتضمنت اللائحة تصوير البرامج الحوارية والأفلام التسجيلية والوثائقية والسينمائية والإعلانية.

وأكد «العناني» استمرار تطبيق الإعفاء على الفئات المستثناة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف، ما عدا يومي الجمعة والسبت، وهم ذوي الاحتياجات الخاصة مع مرافق واحد، والصحفيين المصريين والأجانب الحاملين لكارنية المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، وأبناء وزوجات الشهداء ومصابي الحروب والمحاربين القدماء، وطلبة كليات «الآثار، والسياحة والفنادق قسم إرشاد، والآداب أقسام التاريخ والحضارة والآثار، الهندسة والفنون الجميلة قسم عمارة، الفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي»، وطلبة التربية الفنية قسم تثقيفي، وطلبة ماجستير التراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف، بإلاضافة إلى أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين، والمصريين فوق الـ 60 عاما وطلاب المدارس الحكومية بمراحل الابتدائي والإعدادي، وجمعيات دور الأيتام بخطاب مسبق، والأطفال حتى سن 6 سنوات، جميع أيام الأسبوع، والسفراء وحرمهم، بالإضافة إلى أطقم الجيش الأبيض والتمريض، بحد أقصى 3 مرافقين حتى نهاية عام 2021.