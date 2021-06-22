ميتشيل ميلاني: فلسطين وسوريا ضمن الأكثر معاناة بسبب اللاجئين «حوار»

بعد مرور 60 عاما على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان فى عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص حول العالم، فمع انتزاعهم من حياتهم ومجتمعاتهم، هم أيضا معرضون ليس فقط لتهديدات النزاع أو الاضطهاد، بل أيضًا لمخاطر الفقر والاستغلال وسوء المعاملة، وبينما يلتمسون مكانا آمنا، قد يتعرضون للإبعاد أو للاحتجاز أو لما هو أسوأ.

وقالت ميتشيل ميلاني، المستشار الإعلامي الأول للمجلس النرويجي للاجئين، إن أكثر من 41 مليون شخص اليوم على حافة المجاعة وخطر المجاعة، ارتفاعا من 27 مليون شخص في عام 2019، في 43 دولة بما في ذلك دولتا اليمن وجنوب السودان.

وأضافت في حوارها لـ«الوطن»: «الحروب أدت إلى فرار الملايين من منازلهم ومصادر رزقهم وقد أدى ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتواجه العديد من البلدان احتمالية حقيقية للمجاعة الجماعية هذا العام».

وإلى نص الحوار،،،

- كيف تأثر عدد النازحين بفيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين؟

يتنقل اليوم 82 مليون شخص على مستوى العالم هربا من العنف والاضطهاد، وخلال العامين الماضيين، رأينا أنه بينما كان العالم مغلقا وتم تقييد التحركات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استمر مئات وآلاف الأشخاص في الفرار من منازلهم بسبب العنف والكوارث.

لقد شهدنا أيضا أن الوباء ترك العائلات حتى تقطعت بهم السبل وأفرادها غير قادرين على البحث عن الأمان، وفي ذروة الوباء خلال عام 2020، أغلقت 160 دولة حدودها، ولم تستثنِ 99 دولة الأشخاص الذين يسعون للحماية والفارين من الحرب، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل أفضل في حماية المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم.

الدعم الاقتصادي والإرادة السياسية لحل النزاعات تغيب عن ملف اللاجئين

- ما هي الدول الأكثر معاناة بسبب اللاجئين؟

في الحقيقة يأتي أكبر عدد من النازحين اليوم من سوريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفلسطين وكولومبيا، ولكن هناك معاناة إنسانية هائلة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ، وبعضها مهمل ونسي من قبل العالم الخارجي، ننشر كل عام قائمة بأزمات النزوح الأكثر إهمالا في العالم ، والتي تسرد الأزمات التي تكون فيها الاحتياجات الإنسانية أكبر ، ومع ذلك فإن الدعم الاقتصادي والإرادة السياسية لحل النزاعات واهتمام وسائل الإعلام ينقصهما بشدة، وجاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وبوروندي على رأس هذه القائمة العام الماضي.

- وما هي أسباب النزوح خلال العقد الأخير من الألفية؟

النزاعات التي من صنع الإنسان هي أحد الأسباب الرئيسية للنزوح خلال العقد الماضي، حيث أدت الحروب التي بدأها الإنسان وأشعلها الإنسان إلى فرار الملايين من منازلهم ومصادر رزقهم وقد أدى ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتواجه العديد من البلدان احتمالية حقيقية للمجاعة الجماعية هذا العام.

أكثر من 41 مليون شخص اليوم على حافة المجاعة وخطر المجاعة ، ارتفاعا من 27 مليون شخص في عام 2019 ، في 43 دولة بما في ذلك دولتي اليمن وجنوب السودان.

تدعم منظمتنا النازحين في 30 دولة حول العالم

- ما هي البرامج الدولية التي تستوعب أزمة اللاجئين؟

تدير الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية برامج تدعم اللاجئين في جميع أنحاء العالم، و تدعم منظمتنا ، المجلس النرويجي للاجئين ، النازحين في أكثر من 30 دولة حول العالم ، من سوريا إلى أفغانستان إلى الكاميرون.

- كيف ستتأثر الأجيال الشابة من اللاجئين في المستقبل؟

تمثل الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 42 في المائة من 82 مليون نازح قسريا ، وفقا لآخر تقديرات الأمم المتحدة. قد يظل الكثير منهم لاجئين لسنوات قادمة.

ويعيش العديد من هؤلاء الشباب في بلدان لا تتوفر فيها إمكانية الذهاب إلى المدرسة، هذا يؤثر بشكل خطير على قدرتهم على إعالة أنفسهم كبالغين وتحسين حياتهم. نحن بحاجة إلى التأكد من أن البلدان التي تستضيف الأطفال اللاجئين ، والحكومات التي تستضيف شبابها النازحين ، تعطي الأولوية لتزويد هؤلاء الشباب بإمكانيات تعليمية متساوية مثل الأطفال الآخرين.