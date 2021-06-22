فيسبوك يستعد لإضافة مشاركة "الصوت" بـ "بودكاست".. قريباً

قال تطبيق فيسبوك Facebook إنه سيطرح أداة صوتية حية ستكون متاحة أولاً للشخصيات العامة ومجموعات مختارة في الولايات المتحدة ثم تعميمها بعد ذلك، لينافس بها Clubhouse وTwitter وSpotify.

وقال موقع Cnet إن شركة فيسبوك Facebook تستثمر مثلها مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، لإضافة المزيد في ميزات الصوت بعد أن نمت شعبية الوسيط بعد إطلاق التطبيق الصوتي Clubhouse في عام 2020.

وكشفت تويتر Twitter وديسكورد Discord وردت Reddit وسبوتفاي Spotify أيضًا عن منتجات منافسة.

وأضاف فيسبوك Facebook أنه سيضيف ملفات بودكاست podcast حتى يتمكن مستخدمو Facebook من الاستماع إليها على NewsFeed أو صفحة فيسبوك Facebook من خلال النقر على مشغل صغير أو مشغل ملء الشاشة.

وفي سياق آخر ونظرًا لأن فيسبوك Facebook يطلق المزيد من الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها مشاركة أفكارهم من خلال الصوت، فمن المحتمل أن تواجه شركة الوسائط الاجتماعية المزيد من تحديات الإشراف على المحتوى، حيث تم استخدام مجموعات Facebook لنشر معلومات خاطئة حول فيروس كورونا واللقاحات والسياسة ومواضيع أخرى.

ولمكافحة هذه المشكلة، تحاول الشبكة الاجتماعية توجيه الناس إلى مصادر أكثر موثوقية، وقال فيسبوك Facebook إنه سيستخدم التكنولوجيا الآلية والمراجعين البشريين لتعديل المحتوى في غرف الصوت الحية، ولن يُسمح للمستخدمين الذين ينتهكون قواعد Facebook بشكل متكرر بإنشاء أو التحدث في غرفة صوتية حية.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة Facebook ، مارك زوكربيرج، نظرة خاطفة على الأداة الجديدة ، المسماة غرف الصوت الحية ، الأسبوع الماضي ، ويبدو أنها مماثلة لـ Clubhouse، وسيتمكن مضيفو غرفة الصوت المباشر، المتوفرة على أجهزة Apple، من دعوة المتحدثين للانضمام إلى المحادثة.

ويُسمح بما يصل إلى 50 مكبر صوت في غرفة الصوت المباشر، ولا يوجد حد لعدد المستمعين.

كما أن مستخدمي Facebook الذين يُديرون المجموعات، والمساحات عبر الإنترنت حيث يجتمع الأشخاص على الشبكة الاجتماعية للدردشة حول مواضيع مختلفة، سيكون لديهم التحكم في الأعضاء والمسؤولين والمشرفين الذين يمكنهم بدء غرفة صوتية حية، ويمكن للمضيفين أيضًا اختيار منظمة غير ربحية أو جامعي تبرعات يمكن للمشاركين في غرفة الصوت المباشر التبرع لها ودعمها.

وللعثور على غرفة صوت مباشر، سيتلقى مستخدمو Facebook على أجهزة Android وApple إشعارات أو يصادفونها في موجز الأخبار أو في مجموعات، يمكن لمستخدمي غرفة الصوت الحي تمكين التسميات التوضيحية الحية ورفع أيديهم للمشاركة كما هو الحال في Clubhouse واستخدام الرموز التعبيرية للتفاعل أثناء المحادثة.

وأوضح فيسبوك Facebook إنه دخل في شراكة مع العديد من المشاهير والشخصيات العامة الذين من المتوقع أن يستضيفوا محادثات صوتية حية، ومن المتوقع أن يستضيف كل من توكيمونستا، فنان الموسيقى الإلكترونية المرشح لجائزة غرامي، وسياتل سي هوكس قورتربك راسل ويلسون، والمنتجة والصحفية المستقلة روزا كليمنتي، والمغنية والمغنية عمرلوف ورائدة الأعمال الاجتماعية أماندا نغوين محادثات صوتية حية.

لم يذكر Facebook عدد الشخصيات العامة الأمريكية التي ستتمكن من الوصول إلى غرف الصوت الحية يوم الاثنين.

وقالت الشركة إن العشرات من المجموعات ستكون قادرة على استخدام الأداة الجديدة ولكن سيكون هناك طرح كامل في الأسابيع المقبلة، وستشمل غرف الصوت الحية في مجموعات محادثات حول كيف يمكن للرقص أن يساعد في الصحة العقلية، وإيجاد أفضل المطاعم النباتية والتأمل الموجه.

قال Facebook إنه يطرح تسميات توضيحية وطريقة لإنشاء ومشاركة مقاطع قصيرة من بودكاست في وقت لاحق من الصيف.

وفي الوقت نفسه، يختبر Facebook أيضًا أدوات صوتية أخرى ، بما في ذلك ميزة تسمى Soundbites تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع صوتية قصيرة ومن المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.