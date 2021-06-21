وزيرة التخطيط: أنفقنا 100 مليار دولار على البنية التحتية خلال 7 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه جرى خلال الـ7 سنوات الماضية، إعادة توزيع الدعم على المواطنين، حيث إن الدعم كان يذهب لكل المصريين، وهو توزيع غير عادل، فلا يجوز مساواة بين الفئات الأكثر دخلًا ويمتلكون سيارات فارهة بفئات أقل دخلًا من حيث الدعم، فكان هناك ضرورة ملحة في إعادة توزيع الدخل مرة أخرى لإيصاله لمستحقيه فقط، كما أن مصر عملت على تنظيم البيئة التشريعية والقوانين.

وأضافت «السعيد»، خلال حوارها في برنامج «الحقيقة»، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على شاشة «extra news»، أن الدولة نظرت للقوانين وقامت بتشريعات جديدة من أجل العمل على تحفيز الاستثمار، حيث إن القطاع الخاص يُعد شريكا أساسيا في عملية التنمية، «كان لازم يبقى عندي بنية تشريعية تُساعد على جذب القطاع الخاص أنه ييجي، وحل كل المشاكل اللي بيعاني منها، عملنا قانون استثمار جديدة».

وأردفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن ما تم ضخه في البنية التحتية المصرية خلال السبع سنوات الماضية يتجاوز الـ 1.7 تريليون جنيه، أي أكثر من 100 مليار دولار، موضحة أنه تم عمل أيضًا قانون قانون تراخيص صناعية جديدة، وجهاز مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وعمل أيضًا قانون حماية منافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن البينة التحتية في مصر ظلت فترة طويلة لم تتجدد.

وتابعت: «قعدنا فترة ليست بقليلة سبنا المباني تتدهور ، والكهرباء والطرق والموانيء والسكك الحديدية ووسائل مواصلات بدون أي تجديد، كان لا بد أني أبص على البنية التحتية اللي تهالكت على مدار عشرات السنين، اضطريت أني أضخ فيها فلوس كتيرة جدا، والحمد لله ما تم ضخه فرق في جودة الحياة للمصريين، فالهدف الأسمى هو تحسين جودة حياة المصريين».

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر لديها الآن شبكة طرق هائلة العالم كله يتحدث عنها، «بقينا في المرتبة الـ28 عالميًا في شبكة الطرق، مصر تقدمت أكثر من 50 مركز في البنية التحتية بقينا رقم الـ55 عالميًا، الكهرباء كانت بتتقطع بالنص يوم واليوم، والحمد لله بقى عندنا فائض من الكهرباء وبقت مصر الأولى عربيا في الطاقة الجديدة والمتجدة، كلها حاجات تدعو للفخر إنها تحصل في السنين الصغيرة دي بس».