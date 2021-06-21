اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم، منذ قليل، كما أعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح بلغت نحو 86.64%.

ويبحث الكثير من أولياء الأمور على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم، عقب اعتماد النتيجة، للتأكد من أن أسماء أبنائهم بين أوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2021 من عدمه.

وحرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على تهنئة الطلاب الأوائل هاتفيًا، كما هنأ الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أوائل الشهادة الإعدادية 2021.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم.. ترتيب الإدارات

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم، وفق ترتيب الإدارات التعليمية، وهي «غرب الفيوم، شرق الفيوم، أبشواي، سنورس، يوسف الصديق، إطسا، طامية»، حسب نسبة النجاح، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم نحو 124 طالبا وطالبة، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــــــــا.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم.. الطلاب

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم طبقًا لإعلان محافظة الفيوم، كالتالي:

- محمد بدوي محمد عيد، الطالب بمجمع سنورس للتعليم الأساسي.

- حبيبة محمد عجمي محمد محمد، الطالبة بمدرسة الأندلس الخاصة.

- شروق أسامة محمد أحمد، الطالبة بمدرسة الشروق الإعدادية الخاصة.

- سمية محمد صبحي محمد، الطالبة بمدرسة الرسالة الخاصة.

- ملك أحمد محمود السيد محمود، الطالبة بمدرسة منارة الأندلس الخاصة.

- سلمى عبد الناصر صلاح عبدالقوي، الطالبة بمدرسة لطيف الإعدادية.

- المتوكل بالله محمد عزت محروس، الطالبة بمدرسة زهراء الأندلس.

- هيا أشرف محمد عبدالباقي، الطالبة بمدرسة الرسالة الإعدادية.

- ملك أحمد محمد كامل، الطالبة بمدرسة الأنبا إبرام لغات الإعدادية.

- هنا عمر السيد قورة، الطالبة بمدرسة الرسالة الإعدادية لغات.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمدارس، غدًا الثلاثاء.