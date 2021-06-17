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رابط سريع.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم

كتب:

أسماء أبو السعود
02:32 ص | الخميس 17 يونيو 2021
رابط سريع.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم

رابط سريع.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن وضع رابط سريع لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم، خصوصاً بعد سؤال الأهالي المتكرر عن موعد ظهور النتيجة وطريقة الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، من خلال لينك مديرية التربية والتعليم، وما زاد الأمر توترا هو ظهور النتيجة اليوم في عدة محافظات مختلفة، لذلك استعدت تعليم الفيوم بوضع لينك سريع يسهل على أولياء الأمور الحصول على النتيجة بيسر وبصورة سريعة عقب الانتهاء من تصحيحها ورصدها ومراجعتها وفور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وتقدم «الوطن» رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم في ضوء ما تقدمه لقراءها من خدمات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم

وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي2021 محافظة الفيوم، ستظهر الأسبوع المُقبل، بعد الانتهاء من التصحيح واعتمادها من المحافظ، لافتا إلى أنّه جرى توفير لينك سريع ليتمكن الأهالي من معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بسهولة ويسر من هـــنـــــــــــــــــا، وذلك لمعرفة النتيجة فور ظهورها دون انتظار المدرسة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم، بالاسم أو رقم الجلوس أو كليهما معا؛ إذ حيث تظهر النتيجة كاملة بالتفصيل، وفي كل مادة على حدا، بالإضافة إلى النتيجة العامة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم

وبأربعة خطوات بسيطة يمكنك معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم وهي.

افتح الموقع الرسمي من هــــنـــــــــــــــــا

اكتب الاسم ثلاثي

اكتب رقم الجلوس

اضغط على «عرض النتيجة»

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم.. الأسبوع المقبل

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد أعلن أنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم، ستكون الأسبوع المُقبل.

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