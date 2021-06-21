محافظ جنوب سيناء يكرم متفوقاً من «فرسان الإرادة»

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، الشقيقين «بشار محمد رمضان»، أحد «فرسان الإرادة» من أبناء المحافظة، وأخيه «عمار»، لتفوقهما وتميزهما في المجال العلمي والرياضي.

جاء تكريم الطالب «بشار»، البالغ من العمر 12 عاماً، تقديراً له لفوزه في عدة بطولات على مستوى الجمهورية، في رياضات السباحة والكاراتيه.

حصول «بشار» على منحة من أكاديمية «تانكيو» اليابانية

وحصل «بشار» على منحة من أكاديمية «تانكيو» اليابانية، كما حصل على ميدالية ذهبية في مسابقة المخترع الصغير للعام الثامن، من المركز القومي الثقافي للطفل بالقاهرة، لاختراعه جهازين الأول لكشف كورونا، والثاني لطرد أسماك القرش.

«فودة» يثني على نبوغ وتفوق الطالب «بشار»

وأثنى المحافظ على نبوغ وتفوق الطالب «بشار»، وأثنى على دور والدته التي تكد وتتحدى الصعاب من أجل تدريبه ورعايته لمواصلة نبوغه، حتى فاز بعدة بطولات رياضية على مستوى الجمهورية في السباحة والكاراتيه، فضلاً عن نبوغه وحصوله على مراكز متقدمة فى مسابقات الجمهورية للمخترع الصغير.

وأكد «فودة» أنه يحرص على تكريم النابغين والمتفوقين من فرسان الإرادة، واعداً برعايتهم، وتذليل العقبات أمامهم، حتى يحققوا المزيد من التفوق والتميز.

وأكد الطالب «بشار» أن من أهم أمنياته خدمة المجتمع، ورفع اسم مصر عالياً في كافة الفعاليات التي يشارك فيها.

وأشارت والدة «بشار» إلى أن أهم وآخر الشهادات التي حصل عليها هي مركز أول على مستوى الجمهورية في رياضة السباحة، بواقع ثلاث سباقات مختلفة، وحصوله على 3 ميداليات ذهبية باسم نادي شرم الشيخ مركز أول، وحصوله على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، لافتةً إلى أن أخيه «عمار»، 7 سنوات، هو المساعد الأول لشقيقه الأكبر.