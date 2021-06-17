أسعار البرامج والرحلات الداخلية الترفيهية في جنوب سيناء

تتنافس شركات السياحة والسفاري بمحافظة جنوب سيناء، حول جذب أكبر عدد من السياحة الداخلية خلال الموسم السياحي الصيفي، وذلك بتقديم عروض أسعار مخفضة لزيارة أشهر المناطق السياحية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.

ووصلت أسعار البرامج والرحلات السياحية الداخلية والترفيهية من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة دهب 140 جنيهاً للفرد، و80 جنيهاً للطفل من 4 إلى 10 سنوات، شاملة تذاكر دخول محمية أبوجالوم والبلوهول ومنطقة الكانيون والواحة، كما تتضمن الانتقالات والتصاريح والمرشد السياحي والغداء وركوب الجمال على الشـاطئ، مع إمكانية إضافة بيتش باجي للرحلة مع زيادة 100 جنيه.

الرحلة البحرية لجزيرة تيران

وبلغت تكلفة الرحلة البحرية لجزيرة تيران 270 جنيهاً للفرد، و175 جنيهاً للطفل من 4 إلى 10 سنوات، وتشمل الرحلة الانتقالات والمشروبات طول اليوم، والغداء أوبن بوفيه.

الرحلة البحرية لمحمية رأس محمد

بينما بلغت تكلفة الرحلة البحرية لمحمية رأس محمد والجزيرة البيضاء 300 جنيه للفرد، و170 جنيهاً للطفل من 4 إلى 10 سنوات، الرحلة شاملة الانتقالات والمشروبات طول اليوم والغداء أوبن بوفيه.

الرحلة البحرية فئة الـ(VIP)

وبلغت قيمة الرحلة البحرية فئة الـ(VIP) إلى محمية رأس محمد، على متن اليخت أو المركب الشراعي، 550 جنيهاً للفرد، و375 جنيهاً للطفل من 4 إلى 10 سنوات، وتشمل الانتقالات وتذاكر دخول المحمية، والمشروبات على مدار اليوم، ومعدات العوم والغداء أوبن بوفيه مأكولات بحرية، مع زيارة البحيرة المسحورة وشق الزلزال ومدخل البوابة ووقفة للسباحة.

رحلة وادي الوشواشي وملديف دهب

وتبلغ تكلفة رحلة وادي الوشواشي ليوم كامل 350 جنيها للفرد، وتتضمن زيارة مناطق رأس شطان وبحيرة وكانيون وركوب جيب سفاري، والسباحة في ثري بولز، وركوب الجمال، بدايةً من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً.

كما لغت تكلفة رحلة زيارة ملديف دهب 350 جنيهاً للفرد، وتتضمن زيارة محمية البلوهول لعمل سنوركلنج، وزيارة محمية أبوجالوم، وزيارة محمية البلولاجون للسباحة بها، مع تقديم الغداء وشرب الشاي، وركوب اللنش السريع ما بين المحميات.

وتكلفة رحلة الغواصة رويال سي سكوب، تبلغ 180 جنيهاً للفرد، و100 جنيه للطفل من 4 إلى 10 سنوات، ومدة الرحلة ساعة ونصف على متن الغواصة، وتشمل الانتقالات ومشروب ترحيبي وتذاكر المحمية.

رحلات الغوص والبيتش باجي

ورحلة الغوص بلغت تكلفتها 600 جنيه للفرد، وتشمل الانتقالات، منها ساعة ونصف على متن الغواصة رويال، وركوب الباراشوت، وركوب البانانا أو التيوب، والاستمتاع بالشاطئ الرملي بخليج شرم الميه.

وبلغت أسعار رحلات البيتش باجي شروق أو غروب 150 جنيهاً للفرد، و170 للزوجي، وسعر رحلة الكارباجي زوجي 350 جنيهاً، وكارباجي عائلي 4 أفراد، 450 جنيهاً، وكارباجي بولاريس دبل 400 عائلي، بمبلغ 600 جنيه، إضافة إلى 100 جنيه للفرد في حالة حضور الشو الشرقي والعشاء.

رحلة العشاء على يخت

أما أسعار رحلة العشاء على يخت مع اللايف ميوزيك، ورقص شرقي، وتنورة، فقد بلغت 350 جنيهاً للفرد، بدايةً من الساعة 5 مساءً حتى 9 ليلاً، وتكلفة رحلة العشاء على المركب المميز 3 أدوار، مع الرقص الشرقي والديسكو، 250 جنيهاً الفرد، من الساعة 5 مساءً حتى 9 ليلاً.

عروض الدولفين والألعاب المائية

وتجري عروض الدولفين يومياً من الساعة الثانية والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، بتكلفة 125 جنيه للفرد، و75 جنيهاً للطفل من 3 إلى 8 سنوات، ورحلة الألعاب المائية أكوا بارك شرمليون يومياً، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، بتكلفة 250 جنيهاً للفرد، و150 جنيهاً للطفل شاملة الانتقالات.

أما عن أسعار الألعاب المائية بدون انتقالات، مثل المركب الزجاجي، بلغت 100 جنيه فقط، والباراشوت فردي 200 جنيه، وزوجي 250 جنيهاً، والبانانا أو التيوب 80 جنيهاً للفرد.

وبلغت تكلفة رحلة الصعود إلى جبل موسى، بمدينة سانت كاترين ليلاً، وزيارة دير القديسة كاترين، 300 جنيه للفرد.