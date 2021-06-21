وزير النقل بعد إبلاغه بحادث قطار حلوان: «الله ينور على السواق ده»

كشف المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، رد فعل كامل الوزير، وزير النقل، بعد إبلاغه بحادث قطار حلوان، «قالي الله ينور على السواق ده»، مؤكدا أن المنطقة الذي شهدت الحادث عشوائية، وهناك منطقة حرم للسكك الحديدية حدث عليها تعديات، كما أن خط السكك الحديدية، متواجد من قبل المنازل المعتدية على الحرم، وليس هناك سلطة لوزارة النقل من أجل إزالتها.

وأضاف «أبو المكارم»، خلال تصريحات تليفزيونية، أننا نتعامل مع أمر واقع، ونحاول تخفيض سرعة القطار حينما يقترب من المناطق التي توجد بها منازل، مشيرا إلى أن الحادث وقع بسبب اتجاه سيارتي ميني باص في عكس خطر القطار، كما أن القطار لم يستطع الوقوف فجأة كونه يصم 22 عربة محملة بالرخام، فأطلق إشارة التنبيه لكن سائقي الأتوبيسين لم يستطيعا التصرف فاصطدم القطار بأحد الأتوبيسين.

وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن القطار توقف بعد موقع الحادث، ولا يوجد مزلقان في موقع الحادث، كونه ليس مخصص لعبور السيارات، كما أن القطار كان متجها من التبين إلى حلوان، موضحًا أن سائق القطار سلم نفسه إلى الشرطة، بعدما حصل على «اليد» التي تمنع القطار من الحركة، خوفا من الأهالي، منوها إلى مساحة حرم السكك الحديدية تتراوح في المناطق المزدحمة ما بين 6 إلى 8 أمتار.

وأكد أهمية نقل السكان المقيمين في حرم السكك الحديدية حفاظا على سلامة المواطنين، لافتا إلى أن خطط السكك الحديدية الذي شهد الحادث مخصص لسير قطارات البضائع فقط.