آخر أخبار دلال عبد العزيز.. حالتها تشهد تحسنا ببطء

يتطلع الجمهور لمعرفة أخر أخبار دلال عبد العزيز، وذلك بعد طول فترة تواجدها داخل المستشفى، التي اقتربت من نحو شهرين، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتشهد حالة الفنانة تحسنًا ببطء، حيث تُعاني الرئة من تليف كبير، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك حسبما كشفت مصادر مُقربة من الأسرة لـ«الوطن».

وأكد المصدر، بخصوص أخر أخبار دلال عبد العزيز، أنّ الأخيرة لازالت تعلم بنبأ وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم، إذ لازالت «دنيا» و«إيمي» يتكتمان على الخبر، خوفًا على صحتها.

الزيارة ممنوعة عن دلال عبد العزيز

وأشار المصدر بشأن أخر أخبار دلال عبد العزيز، إلى أنّ إيمي ودنيا سمير غانم وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، يقيمان معها بالتناوب، إذ أنهم لا يتركونها وحدها قط، لاسيما أنه ممنوع عنها الهاتف المحمول والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى، قد تُخبرها بنبأ وفاة زوجها.

وأوضح المصدر، أنّ الفريق الطبي المعالج للفنانة دلال عبدالغزيز، يمنع عنها الزيارات تمامًا، في ضوء الحفاظ على حالتها الصحية، بينما يحاول أصدقاءها الاطمئنان عليها من خلال التواصل مع بناتها فقط.

أخر أخبار دلال عبد العزيز.. ابتها إيمي تطلب الدعاء

وفي ضوء أخر أخبار دلال عبد العزيز، كانت الفنانة إيمي سمير غانم، طالبت جمهورها مؤخرًا بالدعاء لوالدتها، بعد تحسن حالتها ببطء شديد، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» دعاءً لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت إيمي سمير غانم: «اللهم اشفي امي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاه لا ضرر فيها يمسها اللهم اني اسألك بصفاتك العلا واسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها اللهم إنك أعلم بحالها، فألطف بها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها»