«اللهم إنك أعلم بحالها».. إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة إيمي سميرغانم، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» دعاءً لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت إيمي سمير غانم: «اللهم اشفي امي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاه لا ضرر فيها يمسها اللهم اني اسألك بصفاتك العلا واسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها اللهم إنك أعلم بحالها، فألطف بها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».

يذكر، أنّ الفنانة دلال عبد العزيز لاتزال في العناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى المستشفى، ومؤخرًا أُعلنت سلبية المسحة، وتعاني حاليًا من مضاعفات مابعد كورونا، الأمرالذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية، فضلا عن كونها لا تعلم حتى تلك اللحظة برحيل زوجها وحبيبها الفنان سمير غانم لكي لا تتدهور حالتها الصحية أكثر، وفقا لمًا ذكره الإعلامي رامي رضوان.

وكتب«رضوان» منشورًا عبر صفحته الرسمية على «الفيسبوك»: « وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبد العزيز يريدون الاطمئنان عليها، لاتزال الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل».

يذكر، أن الفنان سميرة غانم توفي في يوم 20 مايو 2021 نتيجة إصابته بفشل كلوي بعدما تم شفائه من فيروس كورونا.