حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب شخص موزون وهادئ، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحساسيته وعاطفته المفرطة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتخفف من الضغوط وتدير شئونك بنجاح وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك وقد يجعلك ذلك تكسب الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.