عمرو سمير عاطف يتعرض لوعكة صحية بعد تناول البطيخ

أكد الكاتب عمرو سمير عاطف، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تناوله البطيخ.

وكتب عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا طبعًا مش خبير بس أنا كنت مقاطع البطيخ بقالي كذا سنة، وللأسف الشديد كلت النهارده نص طبق ومن ساعتها وأنا تعبان وقرفان وبرجَّع».

وأضاف: «المستفز إن البطيخ النمساوي اللي يعتبر درجة تانية، كان طبيعي لغاية سنتين تلاتة فاتوا، لأنه رخيص وحجمه كده كده كبير فمش محتاج هرمونات.. بس زي ما تقول كده انتبهوا فجأة وصعب عليهم إن يبقي فيه حاجة تتساب زي ما ربنا خالقها وابتدوا يحطوا فيه نفس اللي بيتحط في البطيخ العادي».

وتابع: «ويرجع يقولك الفلاحين المتدينين اللي على فطرتهم دول لو طالوا يأكلونا جراثيم مش هايترددوا طالما بيكسبوا أكتر مافيش ذرة ضمير».

ووجه عمرو سمير عاطف، سؤالًا إلى خبراء الزراعة، بقوله: «مفيش حل؟.. مش ممكن بشكل ما حد يزرع بطيخ طبيعي زي بتاع زمان ولا كله باظ خلاص؟».

عمرو سمير عاطف: مش بكتب مسلسل لـ حمو بيكا

وكان عمرو سمير عاطف، قد أبدى دهشته من الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشأن تعاقده على كتابة عمل درامي جديد، من بطولة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وكتب عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «قريت خبر إن فيه مسلسل من تأليفي وبطولة حمو بيكا، أولا ده كلام لا أعلم عنه أى شيء والله، وثانيًا ومع كل الاحترام للجميع أنا والله العظيم ما أعرف حمو بيكا ده واحد اسمه مركب ولا اتنين اسمهم حمو وبيكا».