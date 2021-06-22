تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات نيابات وبضائع جهات حكومية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات نيابات رأس سدر جنوب سيناء وبضائع جهات حكومية، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

تفاصيل مزاد 4 يوليو لبيع سيارات نيابات وبضائع جهات حكومية

وجاءت تفاصيل المزاد على النحو التالي:

أولًا سيارات نيابات:

تشمل سيارات بيك اب وملاكي وموتوسيكلات ماركات تويوتا، مازدا، بيجو، نيسان، كيا، ميتسوبيشي، ايسوزو، داتسون، شيفورليه، ميني كوبر، هيونـداى، فورد جيب، هوندا، دايو، شاهين، مرسيدس، اوبل، فيات، دايون، وغيرها.

ثانيًا بضائع جهات حكومية:

تشمل قطع غيار سيارات، حديد خردة، خشب كسر، الومنيوم، بلاستيك، ورق دشت، بطاريات، أجهزة كمبيوتر، لاب توب، ماكينات تصوير.

دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

على أن يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، يتم دفع 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

على أن يتم سداد باقي مبلغ الـ 70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه في حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وفي حال رسو اللوط على المشترك، يتم خصم التأمين من سعر السيارة.

وأهابت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجميع المتزايدين إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء حضور المزاد، وذلك طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لتجنب الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19».