القاهرة تطرح حق استغلال ساحات انتظار وورش ومخابز في مزاد 3 يوليو

أعلنت محافظة القاهرة، من خلال الادارة العامة للأملاك، طرح حق استغلال لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لمواقع انتظار المركبات ببعض الشوارع، ومراكز تدريب مهني ومخابز بالأحياء المختلفة، وذلك في جلسة مزاد يوم السبت الموافق 3 يوليو المقبل بالإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات بديوان عام المحافظة.

وجاءت تفاصيل الطرح كما يلي:

طرح مواقع انتظار وورش

- طرح حق استغلال وتشغيل مواقع انتظار المركبات لـ16 موقعًا بمساحات تتراوح من 500 إلى 10230 مترًا مربعًا تقريبًا، وتأمين دخول المزاد 50 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

- طرح حق استغلال وتشغيل أماكن انتظار المركبات لـ66 شارعًا من بداية الشارع وحتى 200 متر، وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

- طرح حق استغلال لـ3 مراكز تدريب مهني بنشاط ورش بمناطق منشأة ناصر والسلام أول والسلام ثان، وتأمين دخول المزاد 5400 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

حق استغلال مخابز

- طرح حق الاستغلال لـ4 مخابز لتصنيع الخبز الإفرنجي والحلويات ليس لها حصص تموينية بمناطق حلوان والمعصرة، وتأمين دخول المزاد 5400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا. وتطلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة

من ناحية أخرى، أكدت محافظة القاهرة، أن سوق السيارات الجديدة يعد نقلة حضارية على مساحة 57 فدانًا على طريق السخنة ويسع حوالي 4000 سيارة، ويتضمن مجموعة من المعارض والساحات، كما يشمل المجمع السيارات الجديدة والمستعملة، ويحتوي على مراكز للصيانة والفحص ومزود بمجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بالعاملين كالكافيهات والاستراحات، مشيرة إلى أن الهدف من إقامة السوق الجديد بديلًا عن سوق مدينة نصر هو تخفيف الضغط عن شوارع شرق مدينة نصر.

وأوضحت المحافظة أن السوق الجديد مزود بوحدات للإطفاء والمرور والإسعاف، ويضم مسجدًا يسع 250 مصلى، ويحتوي على 6 ساحات لانتظار السيارات، وشبكة طرق داخلية مزدوجة بإجمالى أطوال 4 كيلو مترات، و4 حارات مرورية لكل اتجاه، إضافة إلى بوابة لتحصيل الرسوم.