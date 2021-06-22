وزير قطاع الأعمال: قد نستدعي شركة الحديد والصلب من التصفية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تلقيت خطابا من شركة «فاز ماش» المملوكة للحكومة الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب تحت التصفية، موضحًا أن هناك إمكانية لاستدعاء شركة الحديد والصلب من التصفية أسوة بالنصر للسيارات بعد 7 سنوات من قرار تصفيتها.

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذا الأمر سيتم حال وجد العرض الأوكراني قبولا وتوافرت فيه ضمانات فنية ومالية جادة، كما أنه جار إعادة تقييم نحو 6 ملايين متر مملوكة لشركة الحديد والصلب من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لسداد مديونيات المساهمين والدائنين.

وأردف وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم طرح كل قطعة أرض فى مزاد وشهادة صلاحية بقيمة كل قطعة للمطورين العقاريين، حيث حققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأوضح أن شركة النصر للسيارات تعتزم إنتاج أول 100 سيارة كهربائية بحلول يوليو 2022، وأنه من المقترح فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية، بحلول نهاية العام، حيث سيتم فتح الحجز للسيارة خلال شركاء لشركة النصر للسيارات مع إمكانية طرحها للحجز أون لاين، معربًا عن أمله أن يتم تأهيل المصنع وبدء الإنتاج في الربع الثالث من 2022.