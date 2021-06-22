مواصفات لحوم وأضاحي العيد 2021.. «عينه بتلمع»

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية مواصفات لحمة عيد الأضحى الجيدة لعام 2021، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة في تشديد الرقابة على اللحوم مع بدء الاستعدادات لعيد الأضحى 2021.

ضرورة شراء اللحوم الحمراء من مصادر موثوق فيها

وأكدت الهيئة على ضرورة شراء اللحوم الحمراء من مصادر موثوق فيها، والتأكد من أن تكون اللحوم مختومة بخاتم المجزر والذي يدل على الذبح تحت الإشراف البيطري.

تابعت الوزارة أنه للحصول على لحوم جيدة خلال الاحتفال بعيد الأضحى 2021 أن تتميز لحوم الضأن والأغنام باللون الأحمر الوردي ذو الدهن الكثيف، أما اللحون البقرية فيجب أن تتميز باللون الأحمر الزاهي والدهون لونها أصفر، أما لحوم الجاموس فهي تتسم باللون الأحمر المائل البني، في حين أن لحم الجمال يكون احمر وردي ودهن كريمي.

مواصفات اختيار الأضاحي

وحددت وزارة الزراعة مواصفات اختيار الأضاحي وهي أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً ناحية الأرض، وأن تكون العينان لامعتين براقتين، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون عيونها خالية من الدموع والإفرازات، وأن يكون تنفس الحيوان طبيعيا وألا يعاني خلال التنفس من النهجان أو السعال، وأن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو بها أي من الإفرازات، وأن يكون فم ولسان الأضحية خالية من أي التهابات وإفرازات.

كما أوضحت المواصفات للخرفان أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، ونظيفا، ومتكاملا وغير ناحل الصوف أو به فراغات، وقوي عند اي محاولة لنزعه باليد، وأن يكون الجلد خاليا من الجروح أو بقع أو التشققات، ويفضل أن يكون لامعا وألا يحتوي على أي تقيحات أو دمامل أو تورمات، وأن تكون الخصيتان سليمتين وأسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتين أو بهما تضخم.

من مواصفات خروف العيد 2021 أن يكون نشيط الحركة وذو شهية مرتفعة للأكل وغير كسول وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية، وأن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها، وألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه، وأن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإسهال عند مؤخرتها مما يدل على أنها خالية من الأمراض.