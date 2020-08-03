توزيع لحوم العيد على 460 أسرة من الأكثر احتياجا بالمنيا

شهد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، توزيع اللحوم على 460 أسرة من الأكثر احتياجاً بقرية "بان العلم"، التابعة لمركز العدوة، حيث تم التنسيق بين مؤسسة مصر الخير وإحدي الجمعيات الأهلية داخل القرية، لتقديم المساعدات العينية للأسر الأكثر احتياجا.

كما تفقد نائب المحافظ، العمل داخل المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز العدوة، لمتابعة استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بالدور الذي يقوم به العاملون داخل المركز لتسهيل المهام على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وعلى هامش الجولة التقى "أبوزيد " بعدد من المواطنين، واستمع لشكواهم، حيث وجه بتوفير أجهزة كهربائية منزلية لإحدى الحالات من الأكثر احتياجا، وذلك بعد إجراء معاينة للمنزل للتأكد من مدى استحقاق الحالة.