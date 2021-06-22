توقعات تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 في الدقهلية

أصبح بحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2021 عن بدائل الثانوية العامة كبيرا، وخاصة عن المدارس التي تضمن وظيفة عقب التخرج مباشرة، ومن أهم تلك المدارس هي مدارس التمريض العادي والمفتوحة للطالبات ولكن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 يقبل الحاصلات على مجاميع مرتفعة نظرا لأن أعداد الطالبات اللاتي يتم قبولهن محدود، ويتبع مديرية الصحة بالدقهلية 20 مدرسة تمريض منتشرة على مستوى مراكز ومدن محافظة الدقهلية.

مدارس التمريض في محافظة الدقهلية

وتنتشر في مراكز ومدن محافظة الدقهلية 20 مدرسة تمريض عادي في مدن وقرى « شربين، دكرنس، المنزلة، بني عبيد، بلقاس، أجا، الجمالية، محلة دمنة، البرامون، منية النصر، السنبلاوين، غزالة، أبو داود، المطرية ، طلخا، نبروه، جمصة، ميت محسن ، دماص، ميت سلسيل»، هذا بالإضافة إلى مدارس التمريض التابعة لهيئة التأمين الصحي.

أعداد الطالبات في مدارس التمريض العادي بالدقهلية

وتقبل مديرية الصحة بالدقهلية سنويا أعدادا تتراوح من 25 إلى 30 طالبة بكل فصل من فصول مدارس التمريض، والتي تكون عادة بجوار المستشفيات العامة والمركزية، ويتم عمل تنسيق خاص بكل مدرسة من المدارس حيث تقبل مدرسة التمريض طلاب الإدارة التعليمية التابعة لها فقط، ويتم عمل تنسيق خاص بكل مدرسة، وحسب تنسيق العام الماضي فقد تراوح تنسيق التمريض العادي في الدقهلية من مجموع في الشهادة الإعدادية من 270 درجة، والأعلى تنسيقا كان 277.5 درجة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض تنسيق هذا العام قليلا عن تنسيق العام الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2021

يذكر أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من محافظ الدقهلية للنتيجة، أول أمس الأحد، وبلغت النسبة العامة لجناح طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الدقهلية 89.1%، وبلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 109 آلاف و275 طالبا وطالبة نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة، ويمكن الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2021 من هنــــــــــا .