إعلان تنسيق القبول بمدارس التمريض للطالبات في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الحد الأدنى لمجموع القبول للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، للطالبات من حملة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2020.

وأكد أنه حسب التنسيق في 20 مدرسة تمريض على مستوى المحافظة، وهي: في شربين 277.5 درجة - وفي دكرنس 272 درجة - وفي المنزلة 276.5 درجة - وفي بني عبيد 276.5 درجة - وفي بلقاس 276 درجة - وفي أجا 276 درجة - وفي الجمالية 276 درجة - ومحلة دمنة والبرامون 275.5 درجة - وفي منية النصر 275 درجة.

وفي السنبلاوين وغزالة 275 درجة - وفي أبو داود 275.5 درجة - وفي المطرية 273.5 درجة - وفي طلخا 272 درجة - وفي نبروه 271 درجة - وفي جمصة 270 درجة - وفي ميت محسن ودماص 270.5 درجة - وفي ميت سلسيل 2769.5 درجة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن من شروط الوزارة التي حددتها هو أن يجري قبول من "25-30" طالبة بكل فصل.