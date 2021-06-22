4 نصائح من «شعبة القصابين» لشراء خروف العيد

وجَّه محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، عددًا من النصائح إلى المواطنين المقبلين على شراء أضحية عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالي:

- «اترك مش أقل من نص ساعة شوفه واقف إزاي.. وهل هو مصاب ولا يستطيع الوقوف، أو به بعض العيوب أم لا، وبعد كدة اشتري على بركة الله».

- «الخروف اللي وزنه من 50 إلى 55 كيلوجرامًا يبقى كويس وطعمها جميل، ولكن أكبر من كدة هيرمي دهن معاك».

- «من لديه مكان للتربية يمكنه أن يشتري من الآن، ولكن إذا لم يكن لديه مكان للتربية عليه أن يذهب إلى أقرب جزار ويمكنه أن يشتري الخروف ويتركه لديه حتى موعد الذبح».

- «يفضل أن يكون لك تعامل مع الجزار لكي لا يغشك، لأنه لما بتشتري حاجة من الشارع أو حد متعرفوش الأمر بيختلف وممكن تتغش».

وأعلنت وزارة الأوقاف رسميا عن موقف صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، في بيان للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، خاصة أن ذلك يحدث باستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا.

ومن المقرر أن تستطلع الهيئات الشرعية في الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة يوم 9 يوليو المقبل الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، إلا أنه سينتظر للسير وراء ما ستعلنه المحكمة العليا في السعودية، من أجل تحديد موعد وقفة عرفات وبالتالي موعد عيد الأضحى 2021.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا تبلغ عدته 30 يوما، ما يعني أن موعد وقفة عرفات ستكون يوم 19 يوليو المقبل، فيما سيكون موعد عيد الأضحى 2021 يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل.