أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 يونيو، حالة من الاستقرار في الأنواع كافة، لتكون ثابتة عند نفس القيمة السعرية منذ بداية الشهر الجاري، بسبب زيادة المعروض والإنتاج من الدواجن ومشتقاتها في السوق.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء ما نقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، بالأسواق المصرية، وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 27 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 29 إلى 31 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وأعلنت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلي كالآتي:

- وصل سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

- وجاء سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم الخميس إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم الخميس بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.