الوزير: سنزيل منازل القاطنين في حرم السكك الحديدية.. إحنا باقيين عليكم

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل معي وتابع حادث قطار حلوان، «الرئيس قالي أنا قولتلك من 10 أيام شيل كل البيوت دي، قولتله يا فندم إحنا كنا بنشيل الحاجات الهشة اللي هي الورش لأنها ممكن ننقلها، ومن بكرة الصبح هنفذ التوجيهات».

ووجه «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، حديثه لسائق الميني باص الذي تضرر من الحادث: «يعني إنت جايب ناس من الشغل ومعاك أرواح جايبهم من المصنع توديهم بيوتهم تدخل هنا على القضبان ليه، دي مش سكتك، هو القطار هيستنى لحد ما الناس تمشي»، موضحًا أن هناك منازل كثيرة تم بناؤها بشكل مخالف على حرم السكك الحديدية.

وتابع: «بندفع دلوقتي ثمن عدم اهتمام من 40 سنة فاتوا و50 سنة فاتوا، البيوت دي اتبنت من 20 و30 سنة، فيه بيوت يحط جدران الأول ولو محدش كلمهم، يقوموا حاطين سقف، وخلاص يبقى بيت، طب فين الكلام ده، بناشد كل أهالينا اللي سمعنا في المنطقة دي وعلى كل جناب سكك حديد مصر، خافوا على نفسكم».

وتابع: «خاصة المنطقة دي، أنا أخذت أمر وتوجيه، كل الناس اللي موجودة إحنا هنبدأ من بكره الصبح نحصر فيكم رغم أنكم بانيين مخالف على حرم السكك الحديد اللي مش ملكك هنبحث وهنعرض ونحاول نديلك تعويض اجتماعي أو تعويض للقاطن اللي موجود روح شوفلك بيت في مكان مش بيهدد حياتك، أنا باقي عليك وباقي على حياتك».