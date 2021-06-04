كامل الوزير: الانتهاء من توسعة الطريق الدائري 30 يونيو الجاري

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الطريق الدائري، يعد من أهم الطرق في مصر، لافتا إلى أن طوله 106 كيلومترات، وتوجد كثافة مرورية عليه في مسافة تصل إلى 12 كيلومترا.

وأوضح كامل الوزير، بأن الطريق الدائري يتم توسعته حتى يصبح 7 حارات مرورية، فيما يتم توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية، مؤكدا أنه تم نقل المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من توسعة معظم أجزاء الطريق الدائري في 30 يونيو 2021.

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل مستمر في تطوير الطريق الدائري، وأن جائحة فيروس كورونا، لن ولم تؤثر على سير عملية التطوير، موضحا أنه تم رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات الطريق الدائري، وتم صرف مليارًا و573 مليون جنيه للمواطنين، منوها إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير جميع مجالات النقل، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار كامل الوزير، إلى أنه عقب تطوير الطريق الدائري، سيعمل على حدوث سيولة مرورية بجميع الطرق، مؤكدا أن عدد المنازل المتعارضة مع المرحلة الأولى في تطوير الطريق الدائري بلغ 800 منزل، فيما يصل عددها إلى 1800 منزل في المرحلة الثانية، عبر إنشاء طريق خدمة خارج الطريق الرئيسي لمسافة 10 أمتار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام اليوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، التي تتم على امتداد 106 كيلو مترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة.