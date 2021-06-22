«التعليم»: لدينا أكثر من 80 مدرسة تعمل بنظام الـ 5 سنوات

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد تخفيض لعدد سنوات دراسة الدبلومات الفنية، ولكن هناك تطويرا لهذا المجال، مشيرا إلى أن مصر بها 80 مدرسة تُدرس بنظام الـ 5 سنوات من إجمالي 1200 مدرسة.

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن هذه المدارس تجذب أفضل الطلاب وهي عبارة عن 40 مدرسة في المجال الصناعي و40 مدرسة في المجال التجاري وعدد قليل من المدارس الفندقية.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن مصر تحتاج إلى نظام التعليم الفني، خاصة مع انتشار الجامعات التكنولوجية في مصر خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى النهضة الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وأدى 735 ألفا و689 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية «نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات»، صباح اليوم، الامتحان فى 135 مادة «119 مادة فترة أولى و16 مادة فترة ثانية»، داخل 3111 لجنة في ثالث أيام الامتحانات التحريرية «الدور الأول» للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث، سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، حيث اطنمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ونفى حقيقة الأخبار المنتشرة أمس الأحد، حول نية الوزارة لاستبدال نظام الخمس سنوات في دبلومات التعليم الفني بنظام الثلاثة أعوام، مؤكدا: «على لساني بنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا»، موضحا أن الأساس في هذا الشأن، أن الوزارة تعمل على تطوير نظام الخمس سنوات بحيث يصبح ثلاث سنوات زائد سنتين عند اللزوم، فالأمر ليس إلا تطوير لنظام وليس استبداله بنظام آخر.