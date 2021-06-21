تفاصيل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر

نشر قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، وشمل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، غدا الثلاثاء مادة النحو، وسيؤدي الطلاب الامتحان في اللجان بدء من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر

ووفقا جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، سيؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة الخميس المقبل، حيث تفتح لجنة الامتحان أبوابها في الساعة التاسعة صباحا على أن تغلق في الساعة الحادية عشرة صباحا، بينما يؤدي الطلاي امتحان القرآن الكريم يوم الثلاثاء 27 يونيو، وامتحان الحديث يوم الثلاثاء 29 يونيو.

وفي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية2021، يعقد يوم الأحد الموافق 4 يوليو، امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، حيث تبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات، وتنتهي اللجان في الساعة 12 ظهرا.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وسيؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، بناء على جدول امتحانات الثانوية الأزهرية2021 عبر بوابة الأزهر، الامتحان في مادة التوحيد، بينما يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق، يوم الخميس الموافق 8 يوليو، ويوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف، يوم الثلاثاء 13 يوليو، ويؤدي الطلاب يوم الخميس 15 يوليو، الامتحان في مادة التفسير، ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية.

وفي ختام جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر، فتكون الإثنين 26 يوليو، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ثم يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الأربعاء 28 يوليو، وتختتم امتحانات الثانوية الأزهرية في يوم السبت الموافق 31 يوليو، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

وانتهى طلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية من أداء امتحان مادة الديناميكا، اليوم، وسط إجراءات إحترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا.