مي حلمي: أفكر في اعتزال كل شيء

أعلنت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها على فيسبوك، تفكيرها في اعتزال تقديم البرامج.

وكتبت مي: «بفكر جديا باعتزال كل شيء، مهنتي كمذيعة.. السوشيال ميديا نهائيا.. كل شيء، كل ما هو تعرفه الناس لا أريده».

وواجهت مي مؤخرا عددا من الأزمات، بدأت بأزمة حفل زفافها الأول من الفنان محمد رشاد والذي تم إلغاؤه قبل الفرح بساعات قليلة جداً بسبب خلافات عائلية حدثت داخل فندق الزفاف، ما أدى إلى إلغاء الحفل وأصبحت حديث مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لأيام عديدة.

ثم انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد الذي جاء بعد زواجهما بوقت قليل، وكانت المفاجأة إعلان رشاد عن انفصاله عن مي حلمي قبل علمها، وقالت إنها تفاجأت بمن يخبرها بطلاقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وظلت هذه الأزمة أياماً عديدة تتداول فيها التصريحات بينها وبين زوجها.

وكشفت في فيديو لها عبر إنستجرام، سبب انفصالها عن محمد رشاد كشفت فيه لأول مرة عن كواليس طلاقها ونوهت وسط حديثها بتعرضها للخيانة، وهو الأمر الذي فهمه الجمهور بأن الخيانة كانت سبب انفصالها المفاجئ عن زوجها محمد رشاد.