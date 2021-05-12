سقوط «ويزو» وخناقة مي حلمي ورشاد.. حلقات حققت ملايين المشاهدات في رمضان

ساعات قليلة ونودع شهر رمضان الذي يتميز بطابع خاص على شاشة التلفاز، خاصة في السنوات الأخيرة والتي شهدت حضورا قويا لبرامج المقالب والحوارات مع الفنانين ونجوم الكرة والمشاهير.

بعض الحلقات من هذه البرامج تفاعل معها الجمهور كثيرا، ووصلت عدد مشاهداتها على موقع نشر الفيديوهات «يويتوب» إلى ملايين المشاهدات، ونعرض لكم أهمها في السطور التالية.

برامج المقالب تستأثر بملايين المشاهدات

احتلت برامج المقالب صدراة المشاهدات في شهر رمضان الكريم، وخاصة «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وهو أحدث نسخة من سلسلة برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال، ويعتمد فيها على استضافة أحد النجوم ويضعه في موقف صعب، مرعب، ويسخر منه ومن ردود فعله.

تتر برنامج «رامز عقله طار» حقق حتى كتابة هذه السطور على موقع «يوتيوب» فقط 13 مليون مشاهدة، بينما حقق برومو البرنامج 9.8 مليون مشاهدة، أما بالنسبة للحلقات فإن مقطع فيديو سقوط الفنانة «ويزو» من لعبة كبسولة الـ«هوب دروب» حقق 6.6 مليون مشاهدة.

أما برنامج المقالب «خمس نجوم» المذاع أيضا على قناة «mbc مصر» الفضائية، فحقق أيضا ملايين المشاهدات في عدة حلقات، حيث حقق مقطع واحد من حلقة الفنانة هيفاء وهبي 2.4 مليون مشاهدة حتى كتابة هذه السطور، وحققت حلقة اللاعب المغربي، بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، 1.8 مليون مشاهدة، ثم جاء في المرتبة التالية حلقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بـ1.4 مليون مشاهدة.

حلقات تفاعل معها الجمهور في شيخ الحارة

وبالنسبة للبرامج الأخرى، فإن برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، يعتبر الأكثر مشاهدة وإثارة للجدل في نفس الوقت، حيث تفاعل الجمهور بشدة مع عدد من الحلقات، وعلى رأسها حلقة الفنانة مي حلمي، والتي كشفت فيها أسرار حياتها الزوجية مع المطرب محمد رشاد، حيث حققت الحلقة كاملة على «يوتيوب» نحو مليون و600 ألف مشاهدة، إضافة إلى مقاطع الفيديو الأخرى التي قٌطعت من الحلقة، كما حققت الحلقة التي ظهر فيها الفنان محمد رشاد للرد على طليقته، حوالي مليون و200 ألف مشاهدة.

حلقات أخرى تفاعل معها الجمهور في هذا البرنامج، ومنها حلقة الفنانة هالة صدقي التي اقتربت من المليون، إضافة إلى مقاطعها الأخرى، وحلقة الإعلامية ريهام سعيد التي حققت 780 ألف مشاهدة خلال أسبوعين فقط إضافة إلى مقاطع الحلقة التي حققت مئات الآلاف من المشاهدات، وأيضا حلقة الكابتن رضا عبدالعال التي وصل أحد مقاطعها إلى 340 ألف مشاهدة على «يوتيوب» خلال يومين فقط.

«العرافة» تتقاسم «تورتة» المشاهدات

برنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور الفضائية، كان له نصيب هو الآخر من «تورتة المشاهدات» في شهر رمضان، حيث حققت حلقة المخرج محمد سامي نحو 555 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، إضافة إلى باقي أجزاء الحلقة التي حققت مئات الآلاف من المشاهدات، كما حققت حلقة زوجته الفنانة مي عمر مئات الآلاف من المشاهدات.

كل هذه الملايين من المشاهدات يضاف إليها مشاهدات مواقع أخرى مثل «فيس بوك»، و«إنستجرام»، و«تويتر» وغيرها من المواقع التي تتيح نشر الفيديوهات.