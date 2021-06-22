نادر عباسي: الشعب المصري اعتاد على الموسيقى العالمية

قال الموسيقار الكبير، نادر عباسي، المايسترو الذي أحيا حفل نقل المومياوات، إن العرض الذي قدموه في هذا الحفل، جعله يشعر بتأثير غير متوقع ليس فقط على النخبة التي تعرف الأوبرا، والموسيقى الكلاسيكية، ولكن على الشعب نفسه، لأن الشعب المصري اعتاد على الموسيقى العالمية، لأن موسيقى الأفلام القديمة الأبيض والأسود كانت مأخوذة من سيمفونيات عالمية.

وأضاف «عباسي»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أن هشام نزيه، استطاع أن يخلق تناغمًا بين الموسيقى والآلات الكلاسيكية والعالمية والفرعونية.

ولفت المايسترو الذي أحيا حفل المومياوات، إلى أن كل مغني يؤدي بطريقة وطبقة معينة، وعندما رأيت أغنية حفل المومياوات، شعرت أن أفضل من يغنيها الفنانة أميرة سليم، لأننا عملنا معا كثيرا ونعرف بعضنا البعض على المستوى الشخصي.

أما عن اليوم العالمي للموسيقى، فقال إنه عبارة عن عرض موسيقى مختلفة وأن يحتفل الناس بالموسيقى، لافتا إلى أنه عازف ومغنٍ أيضا، والجميل في الأمر هو الحرية في الأداء.

وأشار إلى أن الاستماع إلى الأوبرا نوع من التنوع، معربا عن أمله في انتشار دور الأوبرا في مصر، وأن يكون هناك أماكن على أعلى مستوى للتدريب فيها.

من جانبها، قالت السوبرانو العالمية أميرة سليم، إنها منذ صغرها شربت الفن، لأنها تربت في منزل فني، ووالدتها كان لها دور كبير، حيث دربتها على البيانو منذ 6 سنوات، موضحة أنها حفظت أغنية حفل المومياوات بسهولة، موضحة: «عندما عرضوا عليا الأغنية، اترعبت شوية في الأول، ولكن بعدين حبيت الفكرة، والمايسترو وثق فيا، والكيميا بين الفنانين هي التي تعطي جانب السحر في الموسيقى، والاستمتاع بالعمل».