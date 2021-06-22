سياسي بألمانيا يكشف تفاصيل منع دخول أوروبا لغير الملقحين ضد كورونا

كشف حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية والهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، تفاصيل منع دخول دول الاتحاد الأوروبي لغير حاملي جواز السفر الصحي.

وقال خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، إنه رسميًا بدءا من يوم 1 يوليو المقبل ستطبق دول الاتحاد الأوروبي شرط الحصول على شهادة كورونا الرقمية أو كتيب التطعيم ليستطيع أي شخص دخول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول التي بدأت تطبيقه منذ يوم 16 من الشهر الجاري.

وأوضح خضر أن المواطن الذي يحصل على التطعيمات وحصل على الجرعات المحصنة يمكنه دخول دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه يلزم تسجيل اللقاح على التطبيق المخصص أو كتيب التطعيمات ليستطيع المواطن التأكيد على تحصينه ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن يحضروا مسحة للفيروس من الأماكن المعتمدة وأن ذلك شرط أساسي للدخول لدول الاتحاد، لافتًا لوجود محاذير معينة خاصة ببعض أنواع اللقاحات.

وتحدث خضر عن تجربته في الحصول على المصل، لافتًا إلى أنه ذهب لمكتب الصحة في ألمانيا واختاروا له المصل المناسب وأنه لم يختر نوع المصل الذي حصل عليه.