عاجل.. رئيس الوزراء لنظيره اليوناني: سنصدر فائض الغاز الطبيعي إلى أوروبا

عُقدت جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان، اليوم الإثنين، ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الحكومة اليونانية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر لدى اليونان، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومن الجانب اليوناني، كونستانتينوس سكريكاس وزير الطاقة والبيئة اليوناني، نيكولاوس جاريليديس سفير اليونان لدى القاهرة، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وفي بداية المباحثات، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس الوزراء اليوناني والوفد المرافق له في زيارته الرسمية الأولى لمصر، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين، معربًا عن تقديره لمستوى التعاون على الصعيدين الثنائي مع اليونان، والثلاثي مع اليونان وقبرص، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بهذا التعاون.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لمواقف اليونان الداعمة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتطلعها لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تطلعها لتعزيز العلاقات على المستوي الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل التعاون في مجال الطاقة، والربط الكهربائي عبر جزيرة «كريت»، والعمل مع الحكومة اليونانية لتصدير الفائض من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفًا أنه يتابع بصفة شخصية مع الوزراء المعنين مقترحات وخطط التعاون في إطار «منتدى غاز شرق المتوسط».

وفيما يخص مجال السياحة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، لتوفير مناخ صحي آمن للسائحين، من أجل استعادة حركة السياحة الوافدة، وتقديم أفضل الخدمات للسائحين، داعيًا الجانب اليوناني إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.