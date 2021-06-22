جورج كلوني يطلق مدرسة لتعليم المحرومين فنون السينما

شارك النجم الأمريكي، جورج كلوني، في تأسيس مدرسة عمومية لتعليم الفنون السينمائية والتلفزيونية، في«لوس أنجلوس» أكثر مدن الولايات المتحدة اكتظاظاً بالسكان بعد مدينة نيويورك، لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية من المجتمعات المحرومة على دخول عالم هذه الصناعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق مدرسة «رويبال للإنتاج السينمائي والتلفزيوني»، مقرها في «مركز إدوارد آر رويبال التعليمي»، في خريف عام 2022.

ويقود مجلس استشاري يضم نجوما كبارا بينهم كلوني، بالشراكة مع «مدارس مقاطعة لوس أنجلوس»، برنامجا تعليميا تحت اسم «ماجنت»، لتزويد الطلاب بالمناهج الدراسية والتدريب العملي والتدريب الداخلي، في صناعة الإنتاج التلفزيوني والأفلام.

«كلوني»: المشروع يتضمن إنشاء برامج ثانوية تعلم الشباب عن الكاميرات

وقال كلوني في بيان، إن «هدفنا هو أن نعكس بشكل أفضل تنوع بلدنا، ما يعني أن نبدأ باكرا»، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء برامج ثانوية تعلم الشباب عن الكاميرات، والمونتاج، والمؤثرات البصرية، والصوت، وجميع الفرص الوظيفية التي توفرها هذه الصناعة.

من جانبه، أشار المشرف العام على مدارس «مقاطعة لوس أنجلوس»، أوستن بيتنر، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن المبادرة ستساعد في فتح أبواب الفرص لمجموعة متنوعة من الطلاب من المجتمعات المحرومة.

وأضاف بيتنر، أن الفيزياء لها دور في اختيار المصور السينمائي عدسة الكاميرا، والرياضيات هي جزء من أساس الموسيقى التصويرية للفيلم، ومهارات التفكير النقدي مطلوبة لتصميم موقع التصوير.

وأكد المشرف العام على المدارس، أن كل هذا سيتم ربطه بالمنهج الدراسي في المدرسة.

جدير بالذكر، أنه من بين الأعضاء الاستشاريين المؤسسين الآخرين للمبادرة الجديدة، غرانت هيسلوف، ودون تشيدل، وميندي كالينغ، ونيكول أفانت، وإيفا لونغوريا.