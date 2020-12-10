نقل جورج كلوني لأحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض نجم هوليود جورج كلوني، لأزمة صحية، ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وشخّص الأطباء، حسب مواقع أمريكية، الوضع الصحي لـ جورج كلوني، بأنه يعاني من التهابات شديدة في البنكرياس، ومن المقرر أن يمكث في المستشفى لعدة أيام لحين تحسن حالته الصحية.

وقام جورج كلوني، الذي يشارك ببطولة وإخراج فيلم "The Midnight Sky"، بفقد عدد من الكيلوجرامات ليظهر بوزن خفيف، الأمر الذي أثر عليه سلبًا، "لم أعتني بنفسي بالشكل المطلوب، وأردت أن أفقد وزني بسرعة"، حسب قوله.

ومن المقرر أن يستأنف جورج كلوني، تصوير الفيلم، الذي يتم تصويره في القطب الشمالي بأحد المناطق الجبلية الجليدية، فور خروجه من المستشفى.

وحصل جورج كلوني، على العديد من الجوائز العالمية، أبرزها الأوسكار، حيث ترشح لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصد منها 2، الأولى عام 2006 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم Syriana.

كما حصد جورج كلوني، ثاني جائزة أوسكار له عام 2013، عن مشاركته في إنتاج فيلم Argo.

فيما ترشح النجم العالمي جورج كلوني، لجائزة جولدن جلوب 12 مرة، وحصدها 3 مرات، وفي عام 2015، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

فيلم "The Midnight Sky" يخرجه جورج كلوني ويكتبه للسينما مارك إل سميث، وهو مأخوذ من رواية لـ Lily Brooks-Dalton.

ويشارك جورج كلوني بطولة الفيلم مع ديفيد أويلوو، كايل تشاندلر وديميان بشير وسيصدر عبر شبكة Netflix.

جورج كلوني، يعد أبرز ممثلي هوليود، ومتزوج من المحامية أمل علم الدين، وهى من أصل لبناني، ولا يعمل في مجال التمثيل فقط، ولكن عمل كمنتج ومخرج، وولد يوم 6 مايو عام 1961 في أمريكا، ومثل في أكثر من 90 عمل فني، مابين مسلسلات، أفلام وفيديوهات قصيرة، كما شارك كلوني إنتاج أكثر من 30 عمل وأخرج 9 أخرين، بالإضافة إلى كتابته لـ 5 أفلام.